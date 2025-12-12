Potensi Cuaca Ekstrem, Jumat 12 Desember 2025: Waspada Hujan Sangat Lebat

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis potensi cuaca ekstrem yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui laman resminya, BMKG wilayah Banten hari ini berpotensi terjadi angin kencang.

12 wilayah di Indonesia seperti Sumatera Utara dan Lampung berpotensi terjadi hujan sangat lebat pada hari ini dan besok.

Potensi cuaca ekstrem hari ini

Lebih lengkapnya, berikut potensi cuaca ekstrem untuk seluruh wilayah Indonesia, Jumat (12/12/2025):

- Aceh: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Sumatera Utara: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Riau: Hujan Lebat-Sangat Lebat

Rekomendasi Untuk Anda

- Lampung: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Banten: Angin Kencang

- Jawa Barat: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Nusa Tenggara Barat: Hujan Lebat-Sangat Lebat

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Hari Ini, Jumat 12 Desember 2025: Aceh-Sumut Siaga Hujan Lebat

- Nusa Tenggara Timur: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Maluku: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Maluku Utara: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Papua Pegunungan: Hujan Lebat-Sangat Lebat