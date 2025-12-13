Bantu Petani Terdampak Banjir Bandang di Sumatera, Sarana dan Prasarana Pertanian Mulai Dikirim

Ringkasan Berita: Bantuan sarana dan prasarana diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil pertanian

20 unit sprayer pestisida dikirim kepada 20 kelompok tani.

Donasi bantuan kemanusiaan juga disalurkan ke korban bencana di Sumatera Barat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka pemberdayaan petani ke masyarakat terdampak banjir bandang Sumatera.

Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL PT PPI, Ira Berlianty Aziz, mengatakan, penyaluran ini berfokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 8, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui peningkatan kapasitas serta produktivitas para petani lokal.

"Bantuan sarana dan prasarana ini kami harapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal," ujar Ira dikutip Sabtu (13/12/2025).

Adapun bantuan tersebut disalurkan ke wilayah kerja Cabang Madya Padang, Sumatera Barat, dengan bentuk 20 unit sprayer pestisida kepada 20 kelompok tani, yang sebagian besar merupakan pelanggan produk Dharmabrand.

Ia berharap, bantuan ini dapat meningkatkan efektivitas pengendalian hama, memperbaiki kualitas hasil panen, serta mendorong peningkatan pendapatan petani.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam memperkuat perekonomian masyarakat lokal melalui pemberdayaan sektor pertanian.

Selain bantuan pemberdayaan terhadap petani, PT PPI juga menyalurkan donasi bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat.

Data BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan update terbaru mengenai jumlah korban jiwa, korban hilang, dan pengungsi dari banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang Sumatera per Sabtu (13/12/2025) sebanyak 1.006 jiwa.

Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 11 orang korban jiwa dari data pada Jumat (12/12/2025) kemarin.

Berikut rincian data korban dan jumlah pengungsi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera:

Aceh

Korban meninggal dunia: 415

Dilaporkan hilang: 34

Jumlah pengungsi: 586.666

Sumatera Utara

Korban meninggal dunia: 349

Dilaporkan hilang: 91

Jumlah pengungsi: 55.679

Sumatera Barat

Korban meninggal dunia: 242

Dilaporkan hilang: 92

Jumlah pengungsi: 12.207

Total 3 Provinsi