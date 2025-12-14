Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Bantuan Kemanusiaan PSI Masuk Sangkunur Tapanuli Selatan, Desa Masih Terisolasi Longsor 7 Meter

bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak longsor di Kecamatan Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Bantuan Kemanusiaan PSI Masuk Sangkunur Tapanuli Selatan, Desa Masih Terisolasi Longsor 7 Meter
HO/IST
BANTUAN KORBAN BENCANA - Posko bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak longsor di Kecamatan Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Ringkasan Berita:
  • PSI Tapanuli Selatan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Kecamatan Sangkunur, khususnya Desa Huta Tongah yang masih terisolasi akibat longsor parah.
  • Bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi sekitar 288 kepala keluarga di Sangkunur dan sekitarnya.
  • BNPB mencatat total korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.006 jiwa, dengan 217 orang masih hilang dan 654.642 warga mengungsi.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tapanuli Selatan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak longsor di Kecamatan Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bantuan tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga di tengah akses yang masih sangat terbatas.

Ketua DPD PSI Tapsel, Stephen Yordan mengatakan, relawan menghadapi medan jalan yang sulit saat menuju lokasi. 

“Medan jalan menuju lokasi sangat sulit. Di sana banyak rumah tertimbun longsor dengan korban jiwa sembilan orang, di mana dua orang masih belum ditemukan,” katanya kepada wartawan, Minggu (14/12/2025).

Stephen mengungkapkan, hingga kini masih terdapat kampung yang terisolasi akibat longsor, salah satunya Desa Huta Tongah, Kecamatan Sangkunur. 

Akses jalan menuju wilayah tersebut terputus karena tertimbun longsor setebal sekitar tujuh meter dengan panjang mencapai 200 meter.

Dia menambahkan, kebutuhan mendesak warga masih belum terpenuhi secara optimal, khususnya bantuan sembako di Desa Huta Tongah, Dolok Kampung Baru, dan Pasir Bidang.

“Di sana terdapat kurang lebih 288 kepala keluarga,” jelas Stephen.

Selain di Sangkunur, posko PSI Tapanuli Selatan juga mendistribusikan pakaian, seragam sekolah, dan sepatu bagi warga di Batang Toru. 

Bantuan sembako dan selimut turut diserahkan kepada Camat Sipirok, Safruddin Perwira, serta warga di Kecamatan Sipirok.

Ke depan, Stephen menyampaikan, posko PSI Tapanuli Selatan berencana membangun dapur umum guna memastikan kebutuhan pangan warga terdampak bencana dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Sabtu (13/12/2025), korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera mencapai 1.006 jiwa. 

“Dari data kami 996 jiwa korban meninggal dunia secara umum, hari ini rekapitulasi tiga provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers.

Abdul Muhari mengatakan, ada perubahan data terjadi setelah proses verifikasi lanjutan. Di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal bertambah dari 411 menjadi 415 jiwa. Sementara di Sumatera Utara meningkat dari 343 menjadi 349 jiwa. Lalu, di Sumatera Barat bertambah dari 241 menjadi 242 jiwa.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
bantuan kemanusiaan
Tapanuli Selatan
terisolasi
longsor
