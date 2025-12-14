Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Zulhas Kunjungi Aceh Tamiang dan Langsa, Fokus Percepatan Pemulihan Pascabencana

Zulkifli Hasan meninjau sejumlah posko pengungsian warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Zulhas Kunjungi Aceh Tamiang dan Langsa, Fokus Percepatan Pemulihan Pascabencana
Istimewa
PEMULIHAN PASCABENCANA - Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas), meninjau sejumlah posko pengungsian warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa, pada Sabtu (13/12/2025). Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kondisi pengungsi serta mempercepat proses pemulihan pascabencana, khususnya pemulihan layanan listrik. 
Ringkasan Berita:
  • Menko Pangan Zulkifli Hasan meninjau posko pengungsian di Aceh Tamiang dan Langsa untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi serta mendorong percepatan pemulihan layanan listrik.
  • Pemerintah menyalurkan bantuan dan memantau ketersediaan pangan di lokasi terdampak.
  • BNPB memperbarui data korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas), meninjau sejumlah posko pengungsian warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa, pada Sabtu (13/12/2025).

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kondisi pengungsi serta mempercepat proses pemulihan pascabencana, khususnya pemulihan layanan listrik.

Zulhas menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk listrik yang menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas warga.

"Secara langsung menghubungi Direktur Utama PLN guna mendorong percepatan pemulihan sambungan listrik. Pemulihan kelistrikan diupayakan maksimal agar kembali normal secara bertahap pada pekan mendatang," kata Zulhas.

Selain memastikan pemulihan listrik, Menko Pangan juga menyalurkan bantuan bagi warga terdampak serta memantau ketersediaan bahan pangan di lokasi pengungsian. 

Menurutnya, sektor pangan harus menjadi perhatian utama karena menjadi sumber penghidupan masyarakat pascabencana.

Zulhas menambahkan, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai kementerian terkait untuk memastikan penanganan bencana berjalan terpadu dan menyeluruh.

“Pemerintah terus berkoordinasi lintas sektor untuk memastikan pemulihan kehidupan masyarakat berjalan menyeluruh, termasuk pemulihan sektor pangan sebagai sumber penghidupan utama warga terdampak," tandas Zulhas.

Update Korban Banjir Sumatera

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan BNPB Abdul Muhari kembali memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada hari ini Minggu (14/12/2025).

Abdul Muhari mengungkap, pada hari ini Minggu (14/12/2025), korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra bertambah 10 orang.

Sembilan di antaranya berasal dari Aceh dan satu lainnya ditemukan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Total korban jiwa akibat bencana Sumatera hari ini menjadi 1.016 orang.

"Untuk hari ini hasil pencarian dan pertolongan, bertambah 10 jasad yang ditemukan. Khususnya di Aceh ada sembilan dan satu dari Kabupaten Agam."

Baca juga: Zulhas Bilang Pelepasan 1,6 Juta Hektare Kawasan Hutan untuk Penataan Tata Ruang

"Sehingga total yang kemarin rekapitulasi jumlah korban tiga provinsi itu 1.006 jiwa, hari ini bertambah 10 menjadi 1.016 jiwa," kata Abdul Muhari dalam konferensi pers BNPB, Minggu (14/12/2025), dilansir kanal YouTube BNPB Indonesia.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Zulkifli Hasan
Aceh Tamiang
Langsa
pengungsi
