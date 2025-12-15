Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Update Kasus Anak SD Bunuh Ibu Kandung di Medan, Pakar Viktimologi: Sangat Jarang Terjadi

Kasus siswi SD diduga bunuh ibu kandung di Medan, polisi gelar prarekonstruksi, pakar sebut sangat jarang.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Update Kasus Anak SD Bunuh Ibu Kandung di Medan, Pakar Viktimologi: Sangat Jarang Terjadi
TribunStyle.com - Tribunnews.com
JASAD MANUSIA - Kasus siswi SD diduga bunuh ibu kandung di Medan, polisi gelar prarekonstruksi, pakar sebut sangat jarang. 

Ringkasan Berita:
  • Kasus tragis siswi SD berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Medan mengejutkan publik dan akademisi. 
  • Polrestabes Medan telah menggelar prarekonstruksi kedua untuk memperjelas penyidikan, namun belum menetapkan tersangka karena menunggu hasil pemeriksaan psikologi anak. 
  • Pakar Viktimologi UI, Prof. Heru Susetyo, menilai kasus ini sangat jarang terjadi, terutama karena pelaku adalah anak perempuan. 

TRIBUNNEWS.COM - Kasus tragis seorang siswi SD berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, mengejutkan publik dan kalangan akademisi.

Peristiwa yang terjadi pada Rabu (10/12/2025) ini menewaskan Faizah Soraya (42) dengan 20 luka tusukan.

Baca juga: Anak Bunuh Ibu di Medan Sumut, Warga Sebut Pelaku Masih Kelas 6 SD dan Berpostur Besar

Update Kasus Anak SD Bunuh Ibu Kandung di Medan

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, mengungkapkan perkembangan terbaru kasus tragis anak berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Jalan Dwikora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.

Pada Minggu (14/12/2025), polisi telah melaksanakan prarekonstruksi kedua untuk menyempurnakan proses penyidikan.

Pelaku berinisial SAS, siswi kelas VI SD, diduga menikam ibunya, Faizah Soraya alias Ayu (42), hingga tewas dengan luka tusuk di dada dan wajah.

Kapolrestabes menegaskan bahwa prarekonstruksi dilakukan sesuai fakta di lapangan setelah sebelumnya digelar dengan pemeran pengganti.

Rekomendasi Untuk Anda

“Prarekonstruksi ini yang kedua. Kali ini dilakukan sesuai dengan fakta aslinya,” ujar Kombes Calvijn. Ia menambahkan, sejumlah barang bukti juga diamankan untuk didalami lebih lanjut.

Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka. Pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh tim pendamping, termasuk psikolog, Dinas Perlindungan Anak, Bapas, dan KPAI.

“Mudah-mudahan minggu ini hasil assessment bisa dikompilasi agar peristiwa ini terang benderang,” jelasnya.

Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, menegaskan pemeriksaan terhadap SAS dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat usianya yang masih di bawah umur.

“Masih kita periksa dengan pendampingan, karena anak ini masih kecil dan trauma,” katanya.

Motif di balik peristiwa tersebut masih menjadi fokus penyelidikan. Polisi mendalami jumlah luka tusukan serta kondisi psikologis pelaku.

Kombes Calvijn mengimbau masyarakat untuk bersabar dan menjaga kasus ini dengan penuh kehati-hatian karena melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum.

“Perlu diingat, kami menangani kasus anak berumur 12 tahun. Kami mohon masyarakat bersabar, apabila kasus ini sudah layak kami informasikan, maka akan kami sampaikan,” pungkasnya.

Kasus ini masih terus didalami oleh Polrestabes Medan, dengan harapan seluruh fakta dapat terungkap secara transparan dan menyeluruh.

Baca juga: Anak Bunuh Ibu Kandung di Jember: Korban Dikenal Sebagai Sosok yang Sabar, dan Penuh Kasih

Pakar Viktimologi UI Nilai Kasus Siswi SD Bunuh Ibu di Medan Sangat Jarang Terjadi

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
12
Tags:
viktimologi
pembunuhan
Medan
Sumatera Utara
anak bunuh ibu
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Gubernur Sumut Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana

Gubernur Sumut Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana

Tepati Janji, Bahlil Kirim 250 Tenda Bagi Warga Batangtoru dan Pulihkan Infrastruktur Energi

Tepati Janji, Bahlil Kirim 250 Tenda Bagi Warga Batangtoru dan Pulihkan Infrastruktur Energi

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas