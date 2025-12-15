Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada Senin 15 Desember 2025
Sejumlah kabupaten atau kota diperkirakan mengalami hujan lebat atau level Siaga pada Senin (15/12/2025). Di NTB ada Sumbawa dan Dompu.
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis kota atau kabupaten yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada Senin (15/12/2025).
Peringatan dini ini untuk memberikan informasi awal dan tepat waktu kepada masyarakat serta pihak terkait mengenai potensi terjadinya cuaca ekstrem atau bencana hidrometeorologi.
Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor-faktor meteorologi (cuaca) dan hidrologi (air).
Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.
Potensi hujan terbagi menjadi tiga level yakni Waspada untuk hujan sedang-lebat, Siaga untuk hujan lebat-sangat lebat dan Awas untuk hujan sangat lebat-ekstrem.
Sejumlah kota atau kabupaten diperkirakan masuk dalam level Siaga.
Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat 15 Desember 2025
Sumatera Utara
- Nias Utara
- Tapteng
- Madina
- Deli Serdang
Baca juga: Termasuk Jawa-Bali, BMKG Sebut Desember hingga Januari Curah Hujan Tinggi
- Karo
- Tapsel
- Asahan
Riau
- Bengkalis
Jawa Timur
- Banyuwangi
Bali
- Karangasem
Nusa Tenggara Barat
- Lombok Timur
- Sumbawa Barat
- Sumbawa
- Dompu
- Bima
- Kota Bima
Kalimantan Barat
- Bengkayang
- Landak
- Sanggau
- Kapuas Hulu
Baca juga: BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 93S, Hujan Lebat Berpotensi Guyur Bali, NTB, dan NTT
Nusa Tenggara Timur
- Manggarai Barat
- Manggarai
- Manggarai Timur
- Nagekeo
- Ngada
- Ende
- Sikka
- Sumba Barat Daya
- Sumba Timur
- Sumba Barat
- Sumba Tengah
Sulawesi Barat
- Kab. Mamasa
Maluku
- Kota Tual
- Maluku Tenggara
- Kepulauan Aru
(Tribunnews.com/Mohay)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.