Prakiraan Cuaca

Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada Senin 15 Desember 2025

Sejumlah kabupaten atau kota diperkirakan mengalami hujan lebat atau level Siaga pada Senin (15/12/2025). Di NTB ada Sumbawa dan Dompu.

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Garudea Prabawati
Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada Senin 15 Desember 2025
Tribun Bogor
PRAKIRAAN CUACA - Hujan deras di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, hujan disertai petir akan melanda Kota Bogor pada malam hari, mulai pukul 19.00 WIB. 

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis kota atau kabupaten yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada Senin (15/12/2025).

Peringatan dini ini untuk memberikan informasi awal dan tepat waktu kepada masyarakat serta pihak terkait mengenai potensi terjadinya cuaca ekstrem atau bencana hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor-faktor meteorologi (cuaca) dan hidrologi (air).

Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.

Potensi hujan terbagi menjadi tiga level yakni Waspada untuk hujan sedang-lebat, Siaga untuk hujan lebat-sangat lebat dan Awas untuk hujan sangat lebat-ekstrem.

Sejumlah kota atau kabupaten diperkirakan masuk dalam level Siaga.

Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat 15 Desember 2025

Sumatera Utara

  • Nias Utara
  • Tapteng
  • Madina
  • Deli Serdang

Baca juga: Termasuk Jawa-Bali, BMKG Sebut Desember hingga Januari Curah Hujan Tinggi

  • Karo
  • Tapsel
  • Asahan

Riau

  • Bengkalis

Jawa Timur

  • Banyuwangi

Bali

  • Karangasem

Nusa Tenggara Barat

  • Lombok Timur
  • Sumbawa Barat
  • Sumbawa
  • Dompu
  • Bima
  • Kota Bima

Kalimantan Barat

  • Bengkayang
  • Landak
  • Sanggau
  • Kapuas Hulu

Baca juga: BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 93S, Hujan Lebat Berpotensi Guyur Bali, NTB, dan NTT

Nusa Tenggara Timur

  • Manggarai Barat
  • Manggarai
  • Manggarai Timur
  • Nagekeo
  • Ngada
  • Ende
  • Sikka
  • Sumba Barat Daya
  • Sumba Timur
  • Sumba Barat
  • Sumba Tengah

Sulawesi Barat

  • Kab. Mamasa

Maluku

  • Kota Tual
  • Maluku Tenggara
  • Kepulauan Aru

(Tribunnews.com/Mohay)

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Tags:
Prakiraan Cuaca
hujan lebat
Meaningful
