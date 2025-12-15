Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada Senin 15 Desember 2025

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis kota atau kabupaten yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada Senin (15/12/2025).

Peringatan dini ini untuk memberikan informasi awal dan tepat waktu kepada masyarakat serta pihak terkait mengenai potensi terjadinya cuaca ekstrem atau bencana hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor-faktor meteorologi (cuaca) dan hidrologi (air).

Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.

Potensi hujan terbagi menjadi tiga level yakni Waspada untuk hujan sedang-lebat, Siaga untuk hujan lebat-sangat lebat dan Awas untuk hujan sangat lebat-ekstrem.

Sejumlah kota atau kabupaten diperkirakan masuk dalam level Siaga.

Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat 15 Desember 2025

Sumatera Utara

Nias Utara

Tapteng

Madina

Deli Serdang

Karo

Tapsel

Asahan

Riau

Bengkalis

Jawa Timur

Banyuwangi

Bali

Karangasem

Nusa Tenggara Barat

Lombok Timur

Sumbawa Barat

Sumbawa

Dompu

Bima

Kota Bima

Kalimantan Barat

Bengkayang

Landak

Sanggau

Kapuas Hulu

Nusa Tenggara Timur

Manggarai Barat

Manggarai

Manggarai Timur

Nagekeo

Ngada

Ende

Sikka

Sumba Barat Daya

Sumba Timur

Sumba Barat

Sumba Tengah

Sulawesi Barat

Kab. Mamasa

Maluku

Kota Tual

Maluku Tenggara

Kepulauan Aru

(Tribunnews.com/Mohay)