Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Pendeta Irwanner Selamat dari Amukan Banjir Bandang di Tapteng, Panjat Pohon dan Naik ke Bukit 

Rumah diterjang banjir bandang di Tapteng, Pendeta Irwanner berhasil selamat sementara istrinya terbawa banjir jenazah ditemukan 3 km dari rumah.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Pendeta Irwanner Selamat dari Amukan Banjir Bandang di Tapteng, Panjat Pohon dan Naik ke Bukit 
TikTok/aguslimsy/ayahkinaan
SELAMAT DARI BANJIR BANDANG - Potongan video yang diunggah warganet di media sosial TikTok menunjukkan aliran sungai dan banjir di Batang Toru, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara dipenuhi kayu gelondongan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut menilai banjir dan longsor yang terjadi di Sumut dikarenakan kerusakan hutan. Rumah diterjang banjir bandang di Tapteng, Pendeta Irwanner berhasil selamat sementara istrinya terbawa banjir jenazah ditemukan 3 km dari rumah. 

Ringkasan Berita:
  • Kisah pasutri pendeta jadi korban banjir bandang di Tapanuli Tengah (Tapteng).
  • Banjir datang saat keduanya sedang sarapan, sang suami selamat setelah lompat ke tempat tinggi dan naik pohon hingga bukit.
  • Sang istri lebih dulu terbawa banjir hingga jenazahnya ditemukan 3 kilometer dari rumah mereka.

 

TRIBUNNEWS.COM, TUKKA - Keluarga Pendeta Irwanner Muda Ritonga (57) dan istrinya yang juga pendeta, Lea Felanie (59) memberikan kesaksian di tengah banjir bandang yang melanda rumah mereka di Tapanuli Tengah (Tapteng).

Di tengah amukan banjir bandang itu, Pendeta Irwanner masih merasakan mukjizat bisa selamat setelah memanjat pohon dan naik ke bukit.

Sementara sang istri, Pendeta Lea Felanie terbawa air banjir bandang.

Jenazahnya ditemukan sejauh 3 Kilometer dari kediaman mereka, dekat pasar tradisional Tukka, pada Minggu (14/12/2025) sore.

 

Banjir Bandang Datang saat Pendeta Irwanner dan Pendeta Lea Felanie Sedang Sarapan

Rekomendasi Untuk Anda

Betty Trifena Ritonga, anak ketiga korban menceritakan pagi itu, Pendeta Lea Felanie dan suaminya, Pendeta Irwanner Muda Ritonga (57), sedang sarapan.

Mereka menyadari wilayah sudah diguyur hujan deras berhari-hari. 

Setelah sarapan, Lea Felanie beres-beres, sementara suaminya masih duduk.

Baca juga: Mukjizat! Nenek 71 Tahun dan Pria Lumpuh di Tapteng Selamat dari Banjir Bandang Kayu Gelondongan 

Tiba-tiba, Pendeta Irwanner mendengar suara keras kayu menghantam pintu gereja yang berdempetan dengan rumah mereka.

Kayu besar terlihat merusak pintu dari arah perbukitan. 

Dalam sekejap, air bah dan material longsor datang dengan cepat.

 

Perpisahan Tragis dan Mukjizat Sang Suami

Pendeta Irwanner bertindak spontan.

"Bapak melompat ke rumah sebelah dan manggil mama, 'Ayok, sudah banjir!'" cerita Betty Trifena Ritonga, anak ketiga korban.

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
12
Tags:
Running News
pendeta
banjir bandang
Tapteng
rumah
gereja
Selamat
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas