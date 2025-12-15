Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Resbob Diburu hingga Jawa Timur setelah Hina Suku Sunda, Disorot Sule, Dedi Mulyadi, dan Guru Gembul

YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap suku Sunda dan Viking, meski sudah meminta maaf di media sosial.

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Nuryanti
Resbob Diburu hingga Jawa Timur setelah Hina Suku Sunda, Disorot Sule, Dedi Mulyadi, dan Guru Gembul
Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana
KOMEDIAN SULE - Entis Sutisna atau Sule ditemui di kawasan Bandung Jawa Barat, Minggu (9/6/2024).Sule menyoroti kasus ujaran kebencian Resbob yang menghina suku sunda. 

Ringkasan Berita:
  • Resbob, seorang YouTuber bernama asli Adimas Firdaus, dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian karena menghina suku Sunda.
  • Polisi menindaklanjuti laporan dari kelompok pendukung Persib dan Rumah Aliansi Sunda Ngahiji.
  • Penyidik memburu Resbob di Jawa Barat hingga Jawa Timur dengan ancaman pidana UU ITE berupa hukuman enam tahun penjara atau denda Rp1 miliar. 

 

TRIBUNNEWS.COM - Adimas Firdaus atau akrab disapa Resbob dilaporkan atas kasus ujaran kebencian yang dilontarkan saat siaran langsung.

Resbob dianggap menghina suku Sunda dan kelompok suporter Persib Bandung, Viking.

Meski telah menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial, proses hukum tetap berjalan.

Polisi melakukan profiling akun Resbob dan menyelidiki lebih lanjut dugaan ujaran kebencian terhadap Viking dan warga Jawa Barat.

Resbob merupakan seorang YouTuber yang sempat terseret kasus fitnah terhadap Azizah Salsha, mantan istri pemain timnas, Pratama Arhan.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menerangkan laporan yang masuk berasal dari kelompok pendukung Persib dan Rumah Aliansi Sunda Ngahiji.

"Resbob terancam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pidana bagi penyebar konten elektronik yang berisi hasutan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024," paparnya, dikutip dari TribunJabar.id.

Hingga kini, penyidik masih memburu Resbob di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur.

"Kami juga melacak ke wilayah Jawa Timur. Ada dua lokasi di sana, yakni Surabaya dan Pasuruan."

"Kami juga telah menemui kekasihnya. Informasinya yang bersangkutan telah berpindah kembali ke arah barat (Jateng)" tukasnya.

Menurutnya, kasus ini menimbulkan polemik karena suku Sunda dihina oleh terlapor.

Baca juga: Polda Metro Jaya Usut Laporan Soal Youtuber Resbob Diduga Hina Suku Sunda

"Ini bisa menjadi pelajaran yang baik bagi si Resbob supaya tak terulang lagi," lanjutnya.

Ia meminta keluarga atau kerabat melapor jika menemukan Resbob agar kasus ini segera ditindaklanjuti.

"Kami imbau ke orang tuanya juga jika ada komunikasi dari Resbob agar beritahukan ke kami serta bisa menyerahkannya ke kami. Sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik," katanya.

Tuai Sorotan

Halaman 1/2
12
Tags:
Adimas Firdaus
Resbob
Jawa Timur
menghina
Suku Sunda
Sule
Dedi Mulyadi
Guru Gembul
Tribunnews
