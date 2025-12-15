Aksi Kemanusiaan KDM di Sumatera: Bantuan Logistik Jabar Mengalir ke Daerah Terdampak

TRIBUNNEWS.COM - Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Selain menimbulkan korban dan kerusakan infrastruktur, bencana tersebut juga memaksa ribuan warga mengungsi dan bergantung pada bantuan darurat.

Untuk meringankan beban para penyintas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali turun langsung menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Setelah sebelumnya meninjau sejumlah titik pengungsian dan berinteraksi langsung dengan warga di Sumatera Barat, Dedi melanjutkan rangkaian kegiatannya pada Jumat (5/12/2025) dengan menuju Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Perjalanan tersebut ditempuh menggunakan pesawat Susi Air, dengan membawa rombongan logistik untuk wilayah yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah.

Awalnya, kunjungan ke Sibolga dijadwalkan menjadi bagian akhir setelah agenda penyaluran bantuan di Aceh. Namun, rencana tersebut harus disesuaikan karena kondisi bandara di Aceh masih dalam tahap pembersihan pascabencana.

“Tadinya kita akan berangkat menuju Aceh, tetapi bandaranya masih dibersihkan, sehingga perjalanan ke Aceh kita tunda besok,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, pengiriman bantuan logistik untuk berbagai wilayah terdampak di Sumatera kini digerakkan menggunakan dua pesawat UCR, dengan skema pengiriman bertahap. Sesuai rencana, seluruh bantuan akan dikirim melalui tiga kali penerbangan dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang, menuju Sibolga.

Dedi berharap proses distribusi bantuan dapat berjalan lancar sehingga masyarakat terdampak dapat segera merasakan manfaatnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Mas Adi Komar, menambahkan bahwa dua pesawat Susi Air disewa secara khusus dan akan terbang secara bergantian guna memastikan bantuan tiba tepat waktu di Sibolga.

“Dalam sehari dilakukan beberapa kali pengiriman agar bantuan bisa segera sampai,” jelas Mas Adi.

Ia juga memaparkan bahwa bantuan yang dikirim ke Sibolga sebagian besar berupa kebutuhan dasar, hasil belanja logistik yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi di Padang sehari sebelumnya. Bantuan tersebut mencakup bahan pangan dan perlengkapan sanitasi yang sangat dibutuhkan para pengungsi.

“Ada sekitar satu ton beras, minyak goreng, bahan makanan, hingga kebutuhan pribadi untuk ibu-ibu dan bayi. Bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan pengungsi di lapangan serta hasil koordinasi Pak Gubernur dengan Gubernur Sumatera Utara,” pungkasnya. (*)

