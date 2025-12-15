Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Aksi Kemanusiaan KDM di Sumatera: Bantuan Logistik Jabar Mengalir ke Daerah Terdampak

Dedi Mulyadi turun langsung menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Content Writer
zoom-in Aksi Kemanusiaan KDM di Sumatera: Bantuan Logistik Jabar Mengalir ke Daerah Terdampak
Istimewa
BANTUAN LOGISTIK - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau lokasi pengungsian sementara korban banjir bandang di SDN Cupak Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (4/12/2025). Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan berupa bahan pokok dan pakaian bagi warga terdampak. 

TRIBUNNEWS.COM - Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Selain menimbulkan korban dan kerusakan infrastruktur, bencana tersebut juga memaksa ribuan warga mengungsi dan bergantung pada bantuan darurat.

Untuk meringankan beban para penyintas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali turun langsung menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Setelah sebelumnya meninjau sejumlah titik pengungsian dan berinteraksi langsung dengan warga di Sumatera Barat, Dedi melanjutkan rangkaian kegiatannya pada Jumat (5/12/2025) dengan menuju Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Perjalanan tersebut ditempuh menggunakan pesawat Susi Air, dengan membawa rombongan logistik untuk wilayah yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah.

Awalnya, kunjungan ke Sibolga dijadwalkan menjadi bagian akhir setelah agenda penyaluran bantuan di Aceh. Namun, rencana tersebut harus disesuaikan karena kondisi bandara di Aceh masih dalam tahap pembersihan pascabencana.

“Tadinya kita akan berangkat menuju Aceh, tetapi bandaranya masih dibersihkan, sehingga perjalanan ke Aceh kita tunda besok,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, pengiriman bantuan logistik untuk berbagai wilayah terdampak di Sumatera kini digerakkan menggunakan dua pesawat UCR, dengan skema pengiriman bertahap. Sesuai rencana, seluruh bantuan akan dikirim melalui tiga kali penerbangan dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang, menuju Sibolga.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tinjau Banjir Bojongsoang, 372 KK di Bantaran Sungai Akan Direlokasi

Rekomendasi Untuk Anda

Dedi berharap proses distribusi bantuan dapat berjalan lancar sehingga masyarakat terdampak dapat segera merasakan manfaatnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Mas Adi Komar, menambahkan bahwa dua pesawat Susi Air disewa secara khusus dan akan terbang secara bergantian guna memastikan bantuan tiba tepat waktu di Sibolga.

“Dalam sehari dilakukan beberapa kali pengiriman agar bantuan bisa segera sampai,” jelas Mas Adi.

Ia juga memaparkan bahwa bantuan yang dikirim ke Sibolga sebagian besar berupa kebutuhan dasar, hasil belanja logistik yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi di Padang sehari sebelumnya. Bantuan tersebut mencakup bahan pangan dan perlengkapan sanitasi yang sangat dibutuhkan para pengungsi.

“Ada sekitar satu ton beras, minyak goreng, bahan makanan, hingga kebutuhan pribadi untuk ibu-ibu dan bayi. Bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan pengungsi di lapangan serta hasil koordinasi Pak Gubernur dengan Gubernur Sumatera Utara,” pungkasnya. (*)

Baca juga: Pemprov Jabar, Jateng, dan Jatim Kompak Kirim Bantuan ke Masyarakat Terdampak Banjir di Sumatera

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Tags:
Dedi Mulyadi
bencana di Sumatera
Bantuan Logistik
Pemprov Jabar
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Penuhi Kebutuhan Pengungsi, Kemensos Kirim Bantuan Tambahan ke Sumbar dan 4 Kabupaten di Aceh

Penuhi Kebutuhan Pengungsi, Kemensos Kirim Bantuan Tambahan ke Sumbar dan 4 Kabupaten di Aceh

Pemerintah Kebut Perbaikan Sistem Kelistrikan di Daerah Terdampak Bencana

Pemerintah Kebut Perbaikan Sistem Kelistrikan di Daerah Terdampak Bencana

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas