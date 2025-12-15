Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Jembatan Bailey Teupin Mane di Aceh Rampung Dibangun, Desa Beunyot dan Teupin Mane Terhubung Lagi

TNI sudah merampungkan pembangunan jembatan bailey Teupin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Sri Juliati
Jembatan Bailey Teupin Mane di Aceh Rampung Dibangun, Desa Beunyot dan Teupin Mane Terhubung Lagi
HO/Puspen TNI
JEMBATAN BAILEY - TNI pada Minggu, 14 Desember 2025, sudah merampungkan pembangunan jembatan bailey Teupin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, yang rusak karena diterjang banjir bandang. 

Ringkasan Berita:
  • TNI sudah menyelesaikan jembatan bailey Teupin Mane di Aceh.
  • Akses vital yang menghubungkan Desa Beunyot dengan Desa Teupin Mane juga kembali terbuka.
  • Sejumlah jembatan lain di Aceh juga telah diperbaiki.

TRIBUNNEWS.COM - TNI sudah merampungkan pembangunan jembatan bailey Teupin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, yang rusak karena diterjang banjir bandang pada Rabu, (26/11/ 2025). 

Jembatan bailey adalah jembatan darurat dari baja ringan yang konstruksinya sederhana dan mudah dipindah-pindahkan.

Jembatan itu rampung pada Minggu, (14/12/2025), dan disambut dengan rasa bahagia dan syukur oleh masyarakat. Dengan adanya jembatan itu, akses vital yang menghubungkan Desa Beunyot dengan Desa Teupin Mane juga kembali terbuka.

Dikutip dari siaran pers Puspen TNI, putusnya jembatan Teupin Mane berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas harian, akses layanan pendidikan dan kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian serta kebutuhan pokok warga, sehingga mengganggu konektivitas antarwilayah.

Pemerintah lalu membangun jembatan bailey sebagai langkah tanggap darurat guna memulihkan konektivitas wilayah.

Jembatan itu digunakan untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi warga pascabencana.

Pembangunan jembatan bailey Teupin Mane dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan prajurit Yonzipur 16/Dhika Anoraga Kodam Iskandar Muda yang bekerja secara intensif, profesional, dan terkoordinasi di tengah keterbatasan waktu serta tantangan medan pascabencana.

Jembatan darurat ini dirancang dengan kapasitas beban maksimal sekitar 40 ton untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Jembatan tersebut juga menjadi akses utama mobilisasi material untuk pembangunan dan perbaikan sejumlah jembatan lain pada jalur penghubung antarwilayah yang mengoneksikan Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues.

Jembatan di Aceh yang sudah diperbaiki

1. Jembatan yang melintasi Krueng Meureudue

Jembatan yang putus melintasi Krueng Meureudue, di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu rampung diperbaiki, Jumat (12/12/2025), sehingga jalan nasional di Pidie Jaya kembali normal.

Baca juga: Jembatan Putus Akibat Banjir, Polres Agam Bangun Jembatan Darurat di Palembayan

Dikutip dari Serambi, perbaikan tersebut pada oprit jembatan dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Aceh selama sepuluh hari. 

Oprit jembatan sekitar tiga meter putus akibat disapu banjir bandang yang meluluhlantakkan Pidie Jaya, Rabu (26/11/2025). 

Sekarang transportasi dari Banda Aceh- Medan, Sumatera Utara telah normal kembali. 

"Kerja keras Balai Pelaksana Jalan Nasional Aceh telah berhasil menangani oprit jembatan melintasi Krueng Meureudu," kata Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dalam video yang beredar.

Halaman 1/2
12
Tags:
Jembatan Teupin Mane
jembatan bailey
Aceh
Bireuen
Banjir Bandang di Sumatera
Pendeta Irwanner Selamat dari Amukan Banjir Bandang di Tapteng, Panjat Pohon dan Naik ke Bukit 

Pendeta Irwanner Selamat dari Amukan Banjir Bandang di Tapteng, Panjat Pohon dan Naik ke Bukit 

Kisah Harimau Muncul di Kampung Sijudo Aceh Timur Sepekan Sebelum Banjir Bandang Melanda

Kisah Harimau Muncul di Kampung Sijudo Aceh Timur Sepekan Sebelum Banjir Bandang Melanda

