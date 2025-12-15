Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Pemprov Jabar Siapkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Pemprov Jabar akan menyalurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar serta mengajak warga ikut berkontribusi.

Tribun Medan
BANJIR BANDANG - Banjir bandang di Hutanabolon, Tukka, Tapanuli Tengah, Selasa (25/11/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menyalurkan bantuan logistik untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan Pemprov Jabar saat ini tengah berkoordinasi terkait penyaluran bantuan yang akan dikirimkan ke wilayah-wilayah terdampak di tiga provinsi tersebut. 

“Dalam minggu ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mendistribusikan berbagai bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang hari ini mendapat musibah bencana,” ujar Dedi, Senin (1/12/2025).

Dedi pun mengajak seluruh warga Jabar untuk berkontribusi memberikan bantuan musibah yang menyebabkan ratusan warga meninggal dunia tersebut. Menurutnya, penderitaan warga Sumatera dirasakan pula oleh seluruh warga Jabar.

Baca juga: Pemprov Jabar Distribusikan 1.000 Bungkus Nasi Padang untuk Korban Banjir Bandung

“Untuk seluruh warga Jawa Barat di mana pun berada, musibah yang dialami oleh saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh adalah derita yang kita alami juga," 

"Kita adalah saudara satu tubuh satu jiwa. Mari bergandengan tangan bersama-sama meringankan beban mereka dengan turut serta membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang tertimpa bencana secara bersama-sama,” katanya. 

Dedi Mulyadi juga meminta para kepala desa, para camat, para bupati, dan wali kota di Jabar untuk menginisiasi berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

“Mari kita bersatu padu bergandengan tangan meringankan beban sesama,” katanya.

Sementara itu Sekda Jabar, Herman Suryatman, menambahkan pihaknya saat ini tengah melakukan persiapan sambil menunggu arahan teknis dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. 

“Prinsipnya kita siap mengirimkan bantuan, akan kita set up,” ujar Herman.

Terkait berapa besar dana bantuan yang akan disalurkan, Herman memastikan pihaknya masih menunggu arahan dari Gubernur. 

“Kami masih menunggu arahan, begitu sudah ada teknisnya akan langsung kami persiapkan,” ucapnya.

Baca juga: Libatkan Marinir, Pemprov Jabar Akan Normalisasi Bantaran Sungai dan Tanam Bibit Kelapa

