Pemulihan Pascabencana, Masyarakat Bireun Aceh Terima Bantuan Logistik 1 Ton Beras

Ringkasan Berita: Aceh. 1 ton beras dan 200 karton air mineral disalurkan kepada warga Bireun

Proses distribusi dilakukan dengan mengedepankan aspek keamanan, ketepatan sasaran, dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Bantuan di Aceh merupakan bagian dari rangkaian respon nasional organisasi terhadap bencana alam di berbagai daerah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Pada 9–10 Desember 2025.

Bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh menyebabkan lumpuhnya jaringan listrik, terbatasnya akses logistik, serta melonjaknya harga dan kelangkaan bahan pokok.

Kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan keterbatasan akses jalan turut memperlambat proses distribusi bantuan.

Namun, melalui koordinasi intensif dan dukungan Kodam Iskandar Muda, GM FKPPI Aceh berhasil memperoleh logistik dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) dan memastikan bantuan dapat sampai ke lokasi terdampak.

Bantuan yang disalurkan berupa 1 ton beras dan 200 karton air mineral, yang didistribusikan melalui jalur darat ke Posko Utama Bencana Alam Kabupaten Bireuen. Serah terima bantuan dilakukan secara resmi kepada Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, sebagai bagian dari mekanisme penyaluran terpadu bagi para pengungsi.

Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Rahmat Mandela, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kondisi di Aceh menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi situasi darurat yang penuh keterbatasan.

“Kita memahami bahwa medan bencana tidak selalu ideal. Ada keterbatasan listrik, logistik, dan akses. Namun justru di situlah kehadiran GM FKPPI diuji. Selama masyarakat membutuhkan, kita harus tetap bergerak dan mencari jalan agar bantuan sampai,” ujar Sandi dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Pelaksanaan kegiatan di lapangan dipimpin oleh Muhammad Tegar Cakra Donya, S.H., Ketua PD I GM FKPPI Aceh, didampingi Jhon Edwin F. Tambunan, S.H., CPM., Sekretaris PD I GM FKPPI Aceh, beserta jajaran pengurus daerah.

Tegar menjelaskan bahwa proses distribusi dilakukan dengan mengedepankan aspek keamanan, ketepatan sasaran, dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

“Situasi di lapangan cukup menantang, namun kami berupaya memastikan bantuan tetap tersalurkan dengan baik. Fokus kami adalah kebutuhan dasar masyarakat terdampak agar mereka dapat bertahan di masa tanggap darurat ini,” kata Tegar.

Sekretaris Jenderal GM FKPPI, Stalino, mengapresiasi kerja keras GM FKPPI Aceh yang tetap menjalankan misi kemanusiaan meskipun menghadapi hambatan signifikan.

“Apa yang dilakukan GM FKPPI Aceh mencerminkan semangat pengabdian dan disiplin organisasi. Dalam kondisi serba terbatas, mereka tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan secara efektif dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Ketua Umum GM FKPPI menegaskan bahwa aksi di Aceh merupakan bagian dari rangkaian respon nasional organisasi terhadap bencana alam di berbagai daerah.

“GM FKPPI tidak bekerja untuk seremonial. Kita bekerja untuk memastikan rakyat merasakan kehadiran dan kepedulian. Aceh adalah pengingat bahwa solidaritas harus terus dijaga, di mana pun dan dalam kondisi apa pun,” tegas Sandi.

GM FKPPI berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.