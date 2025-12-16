Bantuan Logistik Kementan dan Bapanas Tiba, Bobby Nasution: Dukungan dan Penyemangat Pascabencana

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima bantuan logistik dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk kabupaten/kota di Sumut yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Bantuan tersebut tiba menggunakan KRI Banda Aceh 593-1 dan bersandar di Dermaga 104 Tanjungbatu, Pelabuhan Belawan, Selasa (16/12/2025).

Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian Kementan Ali Jamil kepada Gubernur Bobby Nasution di atas KRI Banda Aceh 593-1. Sebanyak 25 truk disiapkan untuk mengangkut bantuan logistik berupa sosis, mi instan, minyak goreng, susu, gula, pampers, pembalut, air mineral, beras, biskuit, sarung, teh, sandal, sabun, odol dan sikat gigi, kopi, pakaian, hingga selimut.

Seluruh bantuan tersebut langsung didistribusikan ke sejumlah daerah terdampak bencana di Sumut, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Langkat, Deliserdang, Kota Medan, Tebingtinggi, Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Kota Binjai, Serdangbedagai, Batubara, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Nias Selatan, Kabupaten Nias, serta Kota Gunungsitoli.

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Bapanas, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya, bantuan ini menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dalam menangani dampak pascabencana.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami di daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementan, Bapanas, TNI Angkatan Laut, serta Bapak Presiden Prabowo Subianto atas dukungan dan kemudahan yang diberikan,” ujar Bobby.

Bobby juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan merupakan donasi dari pegawai Kementan, Bapanas, serta para mitra. Total bantuan yang disalurkan untuk wilayah Pulau Sumatera mencapai Rp75 miliar, sebagian di antaranya telah lebih dahulu tiba di Sumatera Barat dan Aceh.

“Kami mendapat informasi dari Bapak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) bahwa bantuan ini berasal dari kepedulian pegawai dan mitra Kementan dan Bapanas. Terima kasih atas dukungan Bapak Menteri, semoga selalu sehat dan sukses dalam menjalankan tugas, terutama dalam memajukan petani Indonesia,” ucap Bobby.

Sementara itu, Staf Ahli Kementan Ali Jamil mengatakan bahwa bantuan ini tahap pertama yang tiba di Sumut. Sebelumnya, bantuan serupa telah disalurkan ke daerah terdampak bencana di Sumatera Barat dan Aceh.

“Bantuan ‘Kementan dan Bapanas Peduli Bencana Alam Sumatera Utara’ telah diberangkatkan sejak 5 Desember 2025 dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak, termasuk makanan siap saji dan bahan pangan lainnya,” jelas Ali Jamil.

Ia menambahkan, dua tahap bantuan lanjutan akan segera menyusul ke Sumut menggunakan KRI Surabaya dan KRI Makassar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Komandan Koarmada I Belawan Laksamana Muda TNI Deny Septiana, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.

