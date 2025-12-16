Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Minta Agar PMI Galang Dana Aspal Jalan, Kepala Desa di Brebes Digeruduk Warga

Warga menggeruduk Kepala Desa Gegerkunci, Zamroni imbas pernyataannya terkait PMI (Pekerja Migran Indonesia).

Editor: Erik S
Minta Agar PMI Galang Dana Aspal Jalan, Kepala Desa di Brebes Digeruduk Warga
HO/IST/Tribun Jateng/Wahyu Nur Kholik
KADES DIGERUDUK WARGA- Warga saat membentangkan sepanduk saat menggeruduk kantor Desa Gegerkunci, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (15/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Kepala Desa Gegerkunci, Zamroni mengatakan PMI dari desa itu bisa menggalang dana untuk memperbaiki jalan yang rusak dan tidak hanya untuk acara pengajian saja.
  • Ratusan warga kemudian menggeruduk kantor desa meminta agar kepala desa meminta maaf.
  • Kepala desa Zamroni mengatakan, pihaknya sudah menjawab secara langsung terkait tuntutan warga.

TRIBUNNEWS.COM, BREBES - Ratusan warga Desa Gegerkunci, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menggeruduk kantor desa pada Senin (15/12/2025).

Warga menggeruduk Kepala Desa Gegerkunci, Zamroni imbas pernyataannya terkait PMI (Pekerja Migran Indonesia).

Zamroni mengatakan PMI dari desa itu bisa menggalang dana untuk memperbaiki jalan yang rusak dan tidak hanya untuk acara pengajian saja.

Baca juga: 3 Kasus Penyalahgunaan Dana BOS, Terbaru di Brebes untuk Beli Tiket Konser Dewa 19

“Mudah-mudahan tahun depan, para PMI-PMI di Desa Gegerkunci menggalang dana untuk ngaspal ben dalane alus (biar jalannya halus) atau paling tidak RTLH aja pengajian bae (jangan pengajian mulu),” ucap Zamroni dalam sambutan pengajian di desa tersebut.

Potongan video itu pun beredar di media sosial Facebook dan mengundang banyak kritik warganet.

Tak sedikit yang menyinggung soal dana desa untuk perbaikan jalan. Mengingat masih ada jalan rusak di sejumlah titik selama Kepala Desa menjabat.

Agus Damawi koordinator aksi demo tersebut menyebut, pernyataan kades dinilai nyeleneh. Warga meminta agar kades meminta maaf langsung kepada warga.

"Aksi ini merupakan aksi damai, kami meminta kades agar klarifikasi terkait ucapannya saat acara pengajian," ujarnya.

Selanjutnya Agus juga meminta terkair transparansi dana desa, lantaran selama kades menjabat tidak terlihat pembangunan.

Baca juga: Sosok Saifudin, Eks Kades di Brebes Gelapkan Dana Desa dan Gadaikan Mobil Siaga, Uang untuk Klenik

"Kami juga meminta agar dana desa lebih transparan lagi, kami meminta harus terbuka secara umum. Karena ini uang rakyat," ungkapnya.

Agus juga menyebut adanya pungli saat permintaan rekomendasi dari desa untuk pemberangkatan calon pekerja migran untuk berangkat keluar negeri.

"Permintaannya contoh saat pembuatan surat kemudian dimintai sejumlah uang," katanya.

Jawaban Kepala Desa

Merespon tuntutan warga, kepala desa Zamroni mengatakan, pihaknya sudah menjawab secara langsung terkait tuntutan warga.

"Saya juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada warga terkait ucapan saya yang sempat membuat gaduh."

"Kita tidak ingin ada kegaduhan lagi di media sosial terkait permasalahan ini," tandasnya.

Diketahui, Desa Gegerkunci merupakan salah satu desa yang warganya sebagian besar merupakan pekerja migran. 

 

Penulis: Wahyu Nur Kholik

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Kades Gegerkunci Brebes Digeruduk Warganya, Buntut Sebut Donasi PMI Jangan Untuk Pengajian Terus

Sumber: Tribun Jateng
Tags:
Kabupaten Brebes
Kepala Desa
Jawa Tengah
