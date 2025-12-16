Minta Agar PMI Galang Dana Aspal Jalan, Kepala Desa di Brebes Digeruduk Warga

Ringkasan Berita: Kepala Desa Gegerkunci, Zamroni mengatakan PMI dari desa itu bisa menggalang dana untuk memperbaiki jalan yang rusak dan tidak hanya untuk acara pengajian saja.

Ratusan warga kemudian menggeruduk kantor desa meminta agar kepala desa meminta maaf.

Kepala desa Zamroni mengatakan, pihaknya sudah menjawab secara langsung terkait tuntutan warga.

TRIBUNNEWS.COM, BREBES - Ratusan warga Desa Gegerkunci, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menggeruduk kantor desa pada Senin (15/12/2025).

Warga menggeruduk Kepala Desa Gegerkunci, Zamroni imbas pernyataannya terkait PMI (Pekerja Migran Indonesia).

Zamroni mengatakan PMI dari desa itu bisa menggalang dana untuk memperbaiki jalan yang rusak dan tidak hanya untuk acara pengajian saja.

“Mudah-mudahan tahun depan, para PMI-PMI di Desa Gegerkunci menggalang dana untuk ngaspal ben dalane alus (biar jalannya halus) atau paling tidak RTLH aja pengajian bae (jangan pengajian mulu),” ucap Zamroni dalam sambutan pengajian di desa tersebut.

Potongan video itu pun beredar di media sosial Facebook dan mengundang banyak kritik warganet.

Tak sedikit yang menyinggung soal dana desa untuk perbaikan jalan. Mengingat masih ada jalan rusak di sejumlah titik selama Kepala Desa menjabat.

Agus Damawi koordinator aksi demo tersebut menyebut, pernyataan kades dinilai nyeleneh. Warga meminta agar kades meminta maaf langsung kepada warga.

"Aksi ini merupakan aksi damai, kami meminta kades agar klarifikasi terkait ucapannya saat acara pengajian," ujarnya.

Selanjutnya Agus juga meminta terkair transparansi dana desa, lantaran selama kades menjabat tidak terlihat pembangunan.

"Kami juga meminta agar dana desa lebih transparan lagi, kami meminta harus terbuka secara umum. Karena ini uang rakyat," ungkapnya.

Agus juga menyebut adanya pungli saat permintaan rekomendasi dari desa untuk pemberangkatan calon pekerja migran untuk berangkat keluar negeri.

"Permintaannya contoh saat pembuatan surat kemudian dimintai sejumlah uang," katanya.

Jawaban Kepala Desa

Merespon tuntutan warga, kepala desa Zamroni mengatakan, pihaknya sudah menjawab secara langsung terkait tuntutan warga.

"Saya juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada warga terkait ucapan saya yang sempat membuat gaduh."

"Kita tidak ingin ada kegaduhan lagi di media sosial terkait permasalahan ini," tandasnya.

Diketahui, Desa Gegerkunci merupakan salah satu desa yang warganya sebagian besar merupakan pekerja migran.

