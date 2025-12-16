Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

21 Hari Huni Posko, Pengungsi di Batangtoru Mulai Mengidap Penyakit

Pengungsi Batangtoru mulai terserang penyakit usai 21 hari di posko, TNI gelar layanan medis.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Gita Irawan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in 21 Hari Huni Posko, Pengungsi di Batangtoru Mulai Mengidap Penyakit
(ho/LAP)
Banjir Bandang di Sumatera - Personel medis TNI dari Kodam I Bukit Barisan tengah melayani pengungsi di posko pengungsian Desa Batu Hula, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan. (HO/Puspen TNI) 

Ringkasan Berita:
  • Setelah tiga pekan tinggal di posko pengungsian akibat banjir bandang dan longsor, warga Desa Batu Hula, Batangtoru, Tapanuli Selatan mulai terserang penyakit menular seperti batuk, demam, dan pilek. 
  • Kondisi diperparah oleh krisis air bersih yang belum teratasi. 
  • Kodam I Bukit Barisan mengerahkan personel medis di tiga posko untuk memberikan pelayanan kesehatan, sebagai langkah darurat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kondisi para pengungsi di tengah keterbatasan fasilitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pengungsi di posko pengungsian Desa Batu Hula, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan dilaporkan mulai mengidap penyakit setelah 21 hari tinggal di pengungsian hingga Senin (15/12/2025) kemarin.

Mereka mengungsi akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan wilayah Sumatera Utara lainnya sejak tiga pekan lalu.

Baca juga: Banjir dan Longsor Putus Akses, Pertamina Patra Niaga All Out Pulihkan Pasokan LPG di Aceh

Personel Medis Berada di Tiga Posko Pengungsian

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan Kodam I Bukit Barisan telah menggelar personel medis di tiga posko pengungsian yang ada di Kecamatan Batangtoru.

"Informasi dari Kapendam I/BB untuk personil Medis di Kecamatan Batangtoru sudah digelar di Posko Pengungsian Kantor Camat, Posko Pengungsian Desa Batu Hula, serta di Desa Aek Ngadol," kata Freddy saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (16/12/2025).

Berdasarkan foto-foto yang ditunjukkan Freddy, tampak sejumlah prajurit TNI dan petugas berseragam PNS tengah melayani pengungsi di tenda pengungsian.

Warga membuka mulutnya dan prajurit TNI menyorotnya dengan senter kecil.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu, ada juga seorang perempuan yang diperiksa tekanan darahnya.

Di atas meja tampak sejumlah kotak obat-obatan.

Freddy mengatakan kegiatan itu berlangsung di Posko kesehatan TNI yang ada di Kantor Camat Batangtoru.

Dia juga menunjukkan foto-foto yang memperlihatkan prajurit TNI tengah melakukan pemeriksaan tekanan darah terhadap seorang warga perempuan.

Sejumlah Prajurit TNI dengan ban lengan bertanda palang merah khas petugas medis juga tampak berada di sekitar sebuah meja.

Setumpuk kotak obat-obatan juga terlihat berada di atas meja itu.

Freddy mengatakan momen dalam foto itu diambil saat pelayanan medis di Posko Pengungsian Desa Batu Hula, Kecamatan Batangtoru.

Baca juga: Distribusi LPG ke Wilayah Bencana Sumatera Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Akses

Warga Mengalami Batuk-Batuk 

Tribun-Medan sebelumnya melaporkan para pengungsi di Batangtoru mulai diserang penyakit menular setelah 21 hari tinggal di pengungsian. 

Selain itu, kondisi pengungsian juga dilaporkan semakin mengkhawatirkan karena persoalan krisis air bersih. 

Sejumlah warga terdengar batuk-batuk di posko pengungsian Batu Hula pada Senin (15/12/2025) petang.

Penyakit batuk-batuk tersebut dilaporkan sudah terjadi sepekan belakangan.

Selain batuk-batuk, pengungsi juga dilaporkan mengalami demam dan pilek.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
banjir
banjir bandang
longsor
Sumatera
Batangtoru
Tapanuli Selatan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Prabowo Sebut Stok Pangan Cukup: Pemerintah Pusat Kirim 3 Kali Kebutuhan ke Daerah Bencana

Prabowo Sebut Stok Pangan Cukup: Pemerintah Pusat Kirim 3 Kali Kebutuhan ke Daerah Bencana

Melalui PWNU Aceh, PBNU Distribusikan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Terdampak Bencana

Melalui PWNU Aceh, PBNU Distribusikan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Terdampak Bencana

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas