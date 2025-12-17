Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bocah Tewas di Rumah Mewah

Perampokan Rumah Mewah di Cilegon, Anak Pemilik Rumah Tewas 

Perampokan disertai pembunuhan diberitakan terjadi di perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS), Kota Cilegon, Banten

Editor: Erik S
zoom-in Perampokan Rumah Mewah di Cilegon, Anak Pemilik Rumah Tewas 
HO/IST/TribunBanten.com/Muhammad Uqel Assathir
PEMBUNUHAN - Mobil petugas Inafis Polres Cilegon saat terparkir di rumah mewah yang menjadi lokasi dugaan perampokan dan pembunuhan di Kota Cilegon, Selasa, (16/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Rumah mewah Haji Maman Suherman di Cilegon Banten, diduga menjadi sasaran perampokan.
  • Anak Haji Maman yang berusia 9 tahun ditemukan meninggal dunia.
  • Polisi sudah memasang police line dan melakukan gelar perkara.

TRIBUNNEWS.COM, CILEGON-  Perampokan disertai pembunuhan terjadi di perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS), Kota Cilegon, Banten, Selasa, (16/12/2025).

Rumah mewah tersebut diketahui milik Haji Maman Suherman. Dalam kejadian tersebut, seorang anak dari pemilik rumah berusia 9-10 tahun berinisial MAHM dilaporkan meninggal dunia.

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah kendaraan kepolisian terparkir di sekitar rumah korban.

2 Perampokan Maut di Sumatra: Wanita Jambi Tewas di Ruko, Pasutri Palembang Jadi Korban

Garis polisi tampak terpasang di area pintu masuk, sementara petugas kepolisian terlihat keluar masuk rumah untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Betul, katanya terjadi perampokan dan anak dari Pak Haji Maman meninggal dunia," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Polisi mengaku masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian.

Petugas juga belum memberikan keterangan resmi terkait motif perampokan, identitas pelaku, maupun kondisi korban secara rinci. 

Proses olah TKP masih berlangsung untuk mengungkap peristiwa tersebut secara menyeluruh.

Kasus ini kini ditangani oleh aparat kepolisian Polres Cilegon guna memastikan penyebab kejadian serta mengungkap pelaku yang bertanggung jawab.

Keterangan Lurah

Lurah Ciwaduk, Nurul Hadiyati membenarkan informasi tersebut.

"Ia betul (ada pembunuhan,-red), cuma saya belum bisa kasih statement banyak. Kita nunggu informasi dari pihak kepolisian dulu yah," ungkapnya.

Hingga berita ini terbit, kronologi lengkap kejadian belum dapat dipastikan.

Keterangan Polisi

MAHM diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka tusukan benda tajam di tubuhnya.

"Seluruh informasi dan petunjuk yang ada sedang kami dalami untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian,” kata Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid, kepada wartawan, Selasa malam.

Firman mengatakan, kejadian bermula sekitar pukul 14.20 WIB ketika ayah korban, HM, menerima telepon dari anak keduanya, D, yang terdengar panik dan meminta pertolongan.

4 Tersangka Baru Ditangkap Terkait Perampokan Permata Rp1,7 Triliun di Museum Louvre

Mendapat kabar tersebut, HM yang saat itu sedang berada di tempat kerjanya langsung pulang menuju rumahnya.

Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul Breaking News, Dugaan Perampokan Rumah Mewah di Cilegon, Anak Haji Maman Tewas

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Kota Cilegon
Banten
pembunuhan
Tribunnews
