Peringatan Dini Gelombang Tinggi untuk 17-20 Desember 2025

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi di sejumlah perairan di Indonesia untuk 17-20 Desember 2025.

Mengutip laman bmkg.go.id, BMKG memprakirakan gelombang tinggi hingga empat meter diprakirakan terjadi di sejumlah perairan.

Gelombang setinggi empat meter berpotensi terjadi di Samudra Pasifik utara Maluku.

Lebih lengkapnya, berikut rilisan BMKG terkait potensi gelombang tinggi, 17-40 Desember 2025:

Tinggi Gelombang 1,25-25 Meter:

- Samudra Hindia barat Bengkulu

- Samudra Hindia barat Kep. Mentawai

- Selat Malaka bagian utara

- Samudra Hindia barat Aceh

- Samudra Hindia barat Kep. Nias

- Samudra Hindia barat Lampung

- Samudra Hindia selatan Banten

- Samudra Hindia Selatan Jawa Barat

- Samudra Hinda Selatan Jawa Tengah

- Samudra Hindia Selatan DI Yogyakarta

- Samudra Hindia selatan Jawa Timur