Peringatan Dini Gelombang Tinggi untuk 17-20 Desember 2025

Inilah peringatan dini gelombang tinggi yang dirilis oleh BMKG periode 17 hingga 20 Desember 2025 mendatang

Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Salma Fenty
KM BARCELONA - Kapal Motor (KM) Barcelona berlabuh di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon, Selasa (20/9/2022). Inilah peringatan dini gelombang tinggi yang dirilis oleh BMKG periode 17 hingga 20 Desember 2025 mendatang 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi di sejumlah perairan di Indonesia untuk 17-20 Desember 2025.

Mengutip laman bmkg.go.id, BMKG memprakirakan gelombang tinggi hingga empat meter diprakirakan terjadi di sejumlah perairan.

Gelombang setinggi empat meter berpotensi terjadi di Samudra Pasifik utara Maluku.

Lebih lengkapnya, berikut rilisan BMKG terkait potensi gelombang tinggi, 17-40 Desember 2025:

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Rabu 17 Desember 2025: Bali Waspada Angin Kencang

Tinggi Gelombang 1,25-25 Meter:

- Samudra Hindia barat Bengkulu

- Samudra Hindia barat Kep. Mentawai

- Selat Malaka bagian utara

- Samudra Hindia barat Aceh

- Samudra Hindia barat Kep. Nias

- Samudra Hindia barat Lampung

- Samudra Hindia selatan Banten

- Samudra Hindia Selatan Jawa Barat

- Samudra Hinda Selatan Jawa Tengah

- Samudra Hindia Selatan DI Yogyakarta

- Samudra Hindia selatan Jawa Timur

Peringatan Dini Cuaca
Prakiraan Cuaca
BMKG
