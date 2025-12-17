Rumah Politisi PKS Dirampok, Anaknya yang Masih Kecil Meninggal
Perampokan disertai pembunuhan diberitakan terjadi di perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS), Kota Cilegon, Banten.
TRIBUNNEWS.COM, CILEGON - Perampokan terjadi di perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Blok C5 Nomor 8, Ciwaduk, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (16/12/2025) kemarin.
Rumah mewah tersebut milik Haji Maman Suherman.
Dalam kejadian tersebut, seorang anak dari pemilik rumah berusia 9-10 tahun berinisial MAHM dilaporkan meninggal dunia.
Diduga anak tersebut merupakan korban perampokan.
"Betul, katanya terjadi perampokan dan anak dari Pak Haji Maman meninggal dunia," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Tribun Banten di lokasi kejadian.
Belum diketahui harta benda yang digasak oleh perampok.
Garis polisi tampak terpasang di area pintu masuk.
Sementara petugas kepolisian terlihat keluar masuk rumah untuk melakukan olah TKP.
Sosok pemilik rumah
- Pemilik rumah Haji Maman Suherman yang kerap disapa Haji Maman ini dikenal sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon.
- Dari situs PKS Banten, Dewan Pakar PKS Cilegon dilantik tiga hari lalu bersama dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Cilegon.
- Menurut Tribun Banten (Tribun Network) jabatan Haji Maman sebagai Dewan Pakar PKS terlihat dari karangan bunga ucapan duka cita yang dikirim Wakil Bupati Serang di lokasi kejadian.
- Haji Maman pernah menjabat Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon.
- Haji Maman juga sempat digadang-gadang menjadi calon wakil wali kota Cilegon mendampingi Ratu Ati Marliati di Pilkada Cilegon 2024 lalu.
- Dikenal seorang pengusaha, Haji Maman adalah pemilik PT. Buana Gearindo Pratama, perusahaan konstruksi yang berlokasi di Cilegon bergerak di bidang mesin, perlengkapan, peralatan, suku cadang, dan baja bangunan
Polisi Olah Tempat Kejadian Perkara
Tadi malam, Selasa (16/12/2025), Polres Cilegon melakukan investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Pantauan TribunBanten.com di lokasi kejadian sekitar pukul 20.30 WIB, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan di rumah korban.
Puluhan warga setempat serta keluarga korban tampak hilir mudik di rumah duka.
Rumah bergaya arsitektur Eropa
Dikenal seorang pengusaha, rumah Haji Maman yang jadi korban perampokan dikenal bergaya arsitektur Eropa.
Rumah gedung berwarna putih tersebut panjang area bangunan sekitar 40 meter.
Di sisi jalan atau bahu jalan dekat pagar rumah korban, tampak dipenuhi mobil dan sepeda motor milik warga yang datang untuk melayat maupun melihat langsung lokasi kejadian.
Berdasarkan informasi yang beredar di lokasi, kamera pengawas (CCTV) rumah korban disebut tidak berfungsi.
