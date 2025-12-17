Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Polisi Sebut Tak Ada Barang yang Hilang dari Rumah Politisi PKS di Cilegon

Rumah mewah tersebut milik Haji Maman Suherman, Anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Abdi R.S
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Polisi Sebut Tak Ada Barang yang Hilang dari Rumah Politisi PKS di Cilegon
TribunBanten.com/Ahmad Haris
RUMAH TEMPAT KEJADIAN - Rumah tempat kejadian penusukan bocah 9 tahun yang berada di wilayah perumahan BBS III, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Selasa (16/12/2025) malam. Kabarnya rumah ini dirampok. 

Ringkasan Berita:
  • Sebelumnya beredar informasi rumah politisi PKS Haji Maman di Cilegon dirampok
  • Anaknya yang masih kecil meninggal dunia diduga jadi korban pembunuhan
  • Namun dari hasil olah TKP sementara, polisi menyimpulkan tidak ada barang yang hilang dari rumah itu

TRIBUNNEWS.COM, BANTEN -  Sebuah rumah mewah di perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Blok C5 Nomor 8, Ciwaduk, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (16/12/2025) kemarin, kabarnya dirampok.

Rumah mewah tersebut milik Haji Maman Suherman, Anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon.

Tragisnya, anak Haji Maman berusia 9-10 tahun ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah.

Penjelasan terbaru polisi

Kepala Seksi Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Dermawan, mengatakan dari hasil olah TKP (tempat kejadian perkara), polisi tidak menemukan adanya barang yang hilang di rumah itu.

"Kita masih mendalami nih. Setelah ini sudah olah TKP tidak ada barang barang yang hilang. Kita masih menunggu, kita cek dulu sama keluarga korban karena pada saat ditanya, kan (keluarga) masih berduka," kata Sigit saat dihubungi, Selasa (17/12/2025).

Oleh karena itu, Sigit mengatakan polisi belum bisa menyimpulkan peristiwa yang merenggut nyawa korban itu akibat perampokan atau bukan.

Rekomendasi Untuk Anda

"Cuma untuk motifnya belum (diketahui) ya. Apakah ini perampokan atau apa masih belum ya, masih kita mendalami," jelasnya.

Penyelidikan masih berlangsung

Wakapolres Cilegon Kompol Arief Nazaruddin Yusuf mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku.

Penyelidikan dilakukan oleh Polres Cilegon dan Polda Banten untuk mencari bukti-bukti yang menjadi petunjuk untuk mengungkap kasus itu.

"Sedang dan masih proses tahap penyelidikan oleh pihak penyelidik Satreskrim Polres Cilegon bersama Subdit Resmob Ditkrimum Polda Banten," ucap Arief.

Kronologi kejadian dan kabar perampokan

Diberitakan Tribun Banten, perampokan terjadi di rumah tersebut.

“Betul, katanya terjadi perampokan dan anak dari Pak Haji Maman meninggal dunia,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Di rumah tersebut juga seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun yang tewas akibat luka tusuk senjata tajam.

Dari video yang beredar, disebutkan bocah itu diduga tewas karena menjadi korban perampokan.

Jajaran Polsek Cilegon yang menerima laporan itu langsung mendatangi lokasi untuk penyelidikan setelah kejadian.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
perampokan
perampokan di cilegon
Maman Suherman
Politisi PKS
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Dugaan Perampokan Disertai Pembunuhan di Perumahan Mewah Cilegon, Bocah 9 Tahun Tewas

Dugaan Perampokan Disertai Pembunuhan di Perumahan Mewah Cilegon, Bocah 9 Tahun Tewas

2 Perampokan Maut di Sumatra: Wanita Jambi Tewas di Ruko, Pasutri Palembang Jadi Korban

2 Perampokan Maut di Sumatra: Wanita Jambi Tewas di Ruko, Pasutri Palembang Jadi Korban

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas