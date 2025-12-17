Polisi Sebut Tak Ada Barang yang Hilang dari Rumah Politisi PKS di Cilegon

Ringkasan Berita: Sebelumnya beredar informasi rumah politisi PKS Haji Maman di Cilegon dirampok

Anaknya yang masih kecil meninggal dunia diduga jadi korban pembunuhan

Namun dari hasil olah TKP sementara, polisi menyimpulkan tidak ada barang yang hilang dari rumah itu

TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Sebuah rumah mewah di perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Blok C5 Nomor 8, Ciwaduk, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (16/12/2025) kemarin, kabarnya dirampok.

Rumah mewah tersebut milik Haji Maman Suherman, Anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon.

Tragisnya, anak Haji Maman berusia 9-10 tahun ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah.

Penjelasan terbaru polisi

Kepala Seksi Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Dermawan, mengatakan dari hasil olah TKP (tempat kejadian perkara), polisi tidak menemukan adanya barang yang hilang di rumah itu.

"Kita masih mendalami nih. Setelah ini sudah olah TKP tidak ada barang barang yang hilang. Kita masih menunggu, kita cek dulu sama keluarga korban karena pada saat ditanya, kan (keluarga) masih berduka," kata Sigit saat dihubungi, Selasa (17/12/2025).

Oleh karena itu, Sigit mengatakan polisi belum bisa menyimpulkan peristiwa yang merenggut nyawa korban itu akibat perampokan atau bukan.

Rekomendasi Untuk Anda

"Cuma untuk motifnya belum (diketahui) ya. Apakah ini perampokan atau apa masih belum ya, masih kita mendalami," jelasnya.

Penyelidikan masih berlangsung

Wakapolres Cilegon Kompol Arief Nazaruddin Yusuf mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku.

Penyelidikan dilakukan oleh Polres Cilegon dan Polda Banten untuk mencari bukti-bukti yang menjadi petunjuk untuk mengungkap kasus itu.

"Sedang dan masih proses tahap penyelidikan oleh pihak penyelidik Satreskrim Polres Cilegon bersama Subdit Resmob Ditkrimum Polda Banten," ucap Arief.

Kronologi kejadian dan kabar perampokan

Diberitakan Tribun Banten, perampokan terjadi di rumah tersebut.

“Betul, katanya terjadi perampokan dan anak dari Pak Haji Maman meninggal dunia,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Di rumah tersebut juga seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun yang tewas akibat luka tusuk senjata tajam.

Dari video yang beredar, disebutkan bocah itu diduga tewas karena menjadi korban perampokan.

Jajaran Polsek Cilegon yang menerima laporan itu langsung mendatangi lokasi untuk penyelidikan setelah kejadian.