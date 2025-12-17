Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Bocah Tewas di Rumah Mewah

Sosok Maman Suherman, Pengusaha asal Cilegon Temukan Anak Tewas di Rumah, DPP PKS Berduka

Bocah MAHM (9), anak pengusaha sekaligus Dewan Pakar PKS Cilegon Maman Suherman, tewas ditusuk. Pembunuhan terjadi saat ayah korban bekerja di luar.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Sosok Maman Suherman, Pengusaha asal Cilegon Temukan Anak Tewas di Rumah, DPP PKS Berduka
(Ho/Campus League)
PEMBUNUHAN BOCAH - Suasana TKP rumah tempat kejadian penusukan bocah 9 tahun, yang berada di wilayah perumahan BBS III, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Selasa (16/12/2025) malam. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Dugaan kasus pembunuhan disertai perampokan terjadi di Perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten pada Selasa (16/12/2025).

Seorang bocah berinisial MAHM (9) ditemukan bersimbah darah di rumah dan sempat dievakuasi ke RS Bethsaida Kota Cilegon.

Namun, nyawa korban tak tertolong meski mendapat perawatan intensif.

Petugas medis menemukan luka tusukan benda tajam pada tubuh korban.

MAHM merupakan anak bungsu dari pengusaha bernama Haji Maman Suherman.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain sebagai pengusaha, Maman juga menjabat sebagai Dewan Pakar PKS Kota Cilegon.

Sebelum menjadi kader PKS, Maman sempat menjadi Sekretaris DPC PPP Kota Cilegon.

Saat kejadian, korban berada di rumah bersama kakaknya sedangkan Maman bekerja di luar rumah.

Kasus pembunuhan ini mendapat sorotan dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera yang meminta pelaku segera ditangkap.

Mardani juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya anak Maman.

"Sedih dan meminta pengusutan tuntas. Mendoakan Pak Maman diberi kesabaran dan kekuatan," ungkapnya.

Baca juga: Update Kasus Anak SD Bunuh Ibu Kandung di Medan, Pakar Viktimologi: Sangat Jarang Terjadi

Sementara itu, Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid, mengaku belum dapat mengungkap pelaku penusukan karena masih proses penyelidikan.

"Seluruh informasi dan petunjuk yang ada sedang kami dalami untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian,” ucapnya.

Kasus pembunuhan diketahui Maman setelah mendapat telepon dari kakak korban, D.

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Internasional

Putin Nyatakan Rudal Oreshnik Siap Digunakan di Medan Perang Ukraina pada Akhir Tahun Ini

Halaman 1/2
12
Tags:
Maman Suherman
Profil dan Sosok
pengusaha
Cilegon
Dewan Pakar PKS
Mardani Ali Sera
DPP PKS
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas