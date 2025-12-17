Sosok Maman Suherman, Pengusaha asal Cilegon Temukan Anak Tewas di Rumah, DPP PKS Berduka

Ringkasan Berita: Seorang bocah berinisial MAHM (9), anak bungsu pengusaha sekaligus Dewan Pakar PKS Kota Cilegon Haji Maman Suherman, tewas dengan luka tusukan.

Polisi masih menyelidiki pelaku hingga motif pembunuhan dan perampokan.

Kasus ini mendapat sorotan dari Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya korban.

TRIBUNNEWS.COM - Dugaan kasus pembunuhan disertai perampokan terjadi di Perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten pada Selasa (16/12/2025).

Seorang bocah berinisial MAHM (9) ditemukan bersimbah darah di rumah dan sempat dievakuasi ke RS Bethsaida Kota Cilegon.

Namun, nyawa korban tak tertolong meski mendapat perawatan intensif.

Petugas medis menemukan luka tusukan benda tajam pada tubuh korban.

MAHM merupakan anak bungsu dari pengusaha bernama Haji Maman Suherman.

Selain sebagai pengusaha, Maman juga menjabat sebagai Dewan Pakar PKS Kota Cilegon.

Sebelum menjadi kader PKS, Maman sempat menjadi Sekretaris DPC PPP Kota Cilegon.

Saat kejadian, korban berada di rumah bersama kakaknya sedangkan Maman bekerja di luar rumah.

Kasus pembunuhan ini mendapat sorotan dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera yang meminta pelaku segera ditangkap.

Mardani juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya anak Maman.

"Sedih dan meminta pengusutan tuntas. Mendoakan Pak Maman diberi kesabaran dan kekuatan," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid, mengaku belum dapat mengungkap pelaku penusukan karena masih proses penyelidikan.

"Seluruh informasi dan petunjuk yang ada sedang kami dalami untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian,” ucapnya.

Kasus pembunuhan diketahui Maman setelah mendapat telepon dari kakak korban, D.