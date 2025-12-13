Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mengenal Bencana Hidrometeorologi: Jenis, Dampak, hingga Upaya Penanggulangan

Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga siklon tropis umumnya sering terjadi saat memasuki musim hujan.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Mengenal Bencana Hidrometeorologi: Jenis, Dampak, hingga Upaya Penanggulangan
Tribun Jakarta/Dwi Putra Kesuma
KERUSAKAN AKIBAT BENCANA - Foto pantauan udara di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Kamis (4/12/2025) yang mengalami kerusakan cukup parah pasca dilanda banjir dan longsor. Banjir menjadi salah satu bencana hidrometeorologi yang menjadi perhatian pemerintah. 

Ringkasan Berita:
  • Bencana hidrometeorologi umumnya berhubungan dengan air dan atmosfer.
  • Bencana ini kerap terjadi saat Indonesia memasuki musim hujan
  • Terdapat beberapa upaya untuk mencegah bencana hidrometeorologi.

 

TRIBUNNEWS.COM – Indonesia menjadi negara yang sering dilanda bencana hidrometeorologi.

Bencana ini muncul saat Indonesia memasuki musim hujan.

Adapun bencana hidrometeorologi menjadi salah satu bencana yang mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah.

Untuk mengetahui detail mengenai bencana hidrometeorologi, berikut Tribunnews sajikan pengertian, jenis, dampak dan upaya penanggulangannya.

Pengertian

Dikutip dari laman resmi BMKG, bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim, terutama yang berkaitan dengan air (hidro) dan atmosfer (meteorologi).

Bencana ini juga kerap terjadi akibat dinamika atmosfer, yang berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Baca juga: Mengenal Perbedaan Siklon Tropis dan Puting Beliung: Skala, Durasi, hingga Dampaknya

Jenis

Berikut beberapa contoh bencana hidrometeorologi:

1. Banjir

Banjir menjadi bencana hidrometeorologi paling sering terjadi di Indonesia.

Banjir sendiri merupakan keadaan di mana terendamnya suatu daerah karena volume air yang meningkat.

Banjir sendiri umumnya diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi serta kondisi drainase yang kurang baik.

2. Tanah longsor

Selain banjir, tanah longsor juga menjadi bagian dari bencana hidrometeorologi paling sering terjadi di Indonesia.

Tanah longsor sendiri merupakan gerakan massa tanah dan batuan yang menuruni lereng akibat terganggunya kestabilan penyusun lereng.

Tribunnews
