Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Kakak Mpok Alpa Kesal Aji Darmaji Tak Kabari Sherly Hilang 3 Hari, Justru Tahu dari Wartawan 

Luapan kekesalan kakak Mpok Alpa mengetahui Sherly, sang keponakan hilang justru dari wartawan. Sesalkan sikap Aji Darmaji.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Salma Fenty Irlanda
Editor: Nuryanti
zoom-in Kakak Mpok Alpa Kesal Aji Darmaji Tak Kabari Sherly Hilang 3 Hari, Justru Tahu dari Wartawan 
Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah
SHERLY HILANG - Putri sulung mendiang Mpok Alpa, Sherly hadir sebagai saksi dalam sidang permohonan perwalian anakdi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). Sherly ditemani oleh tim kuasa hukum ayah sambungnya, Aji Darmaji. Permohonan perwalian anak diajukan Aji Darmaji, suami almarhumah Mpok Alpa. Kini, jelang sidang, Sherly justru tak ada kabar selama tiga hari. Kakak Mpok Alpa kesal pada Aji Darmaji yangt tak memberi kabar. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Kakak Mpok Alpa, Mpok Banong tak kuasa menahan kekesalannya pada suami mendiang adiknya, Aji Darmaji lantaran tak memberi kabar terkait hilangnya Sherly.

Putri sulung Mpok Alpa, Sherly dikabarkan tidak pulang ke rumah selama tiga hari dan tidak diketahui keberadaannya.

Hilangnya Sherly ini bertepatan dengan sidang penetapan hak perwalian anak yang sebelumnya didaftarkan Aji Darmaji di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).

Pengajuan hak perwalian itu diajukan pria yang akrab disapa Idung itu satu bulan setelah kematian Mpok Alpa.

Kala itu, aksi Aji dinilai terlalu terburu-buru hingga muncul tudingan ia ingin segera menguasai warisan mendiang sang komedian.

Rekomendasi Untuk Anda

Namun, pihaknya berdalih hanya ingin menjadikan anak-anaknya yang masih di bawah umur berada dalam tanggung jawabnya.

Kini, jelang persidangan, Sherly, sang anak sambung justru menghilang tanpa kabar.

Hal ini memicu amarah dari kakak Mpok Alpa, Mpok Banong.

Pihaknya menyesalkan aksi Aji yang terus menyembunyikan masalahnya dari keluarga.

"Aji juga begitu jarang WA, karena kalau WA itu kalau perlu doang," ucap Mpok Banong, dikutip dari YouTube insertlive, Minggu (14/12/2025).

"Justru Mpok dulu yang WA," tegasnya.

Baca juga: Putri Sulung Mpok Alpa Hilang Tiga Hari, Ayah Tiri Telusuri ke Teman-temannya 

Amarahnya meluap mengetahui kabar Sherly hilang justru dari awak media.

"Makanya ini pas saya tahu dia enggak pulang tiga hari, ngasih tahu kagak, nelepon kagak," ucapnya.

"Masa Mpok tahu dari wartawan yang pertama," selorohnya kecewa.

Awal Aji Darmaji Kabarkan Hilangnya Sherly

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Halaman 1/3
123
Tags:
Mpok Alpa
Aji Darmaji
Mpok Banong
Sherly
hilang
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Kabar Artis

Ari Lasso dan Dearly CLBK, Ade Tya Berencana Bawa Dugaan Pengancaman ke Jalur Hukum

Ari Lasso dan Dearly CLBK, Ade Tya Berencana Bawa Dugaan Pengancaman ke Jalur Hukum

Ade Tya Ungkap Chat Ari Lasso hingga Tiba-tiba Diancam Dearly Djoshua

Ade Tya Ungkap Chat Ari Lasso hingga Tiba-tiba Diancam Dearly Djoshua

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas