Kakak Mpok Alpa Kesal Aji Darmaji Tak Kabari Sherly Hilang 3 Hari, Justru Tahu dari Wartawan 

Ringkasan Berita: Kakak Mpok Alpa kesal lantaran hilangnya Sherly, sang keponakan justru ia tahu dari wartawan.

Dia meluapkan kekecewaannya pada sikap suami mendiang Mpok Alpa, Aji Darmaji.

Aji mengabarkan Sherly tak memberi kabar setelah tiga hari tak pulang.

TRIBUNNEWS.COM - Kakak Mpok Alpa, Mpok Banong tak kuasa menahan kekesalannya pada suami mendiang adiknya, Aji Darmaji lantaran tak memberi kabar terkait hilangnya Sherly.

Putri sulung Mpok Alpa, Sherly dikabarkan tidak pulang ke rumah selama tiga hari dan tidak diketahui keberadaannya.

Hilangnya Sherly ini bertepatan dengan sidang penetapan hak perwalian anak yang sebelumnya didaftarkan Aji Darmaji di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).

Pengajuan hak perwalian itu diajukan pria yang akrab disapa Idung itu satu bulan setelah kematian Mpok Alpa.

Kala itu, aksi Aji dinilai terlalu terburu-buru hingga muncul tudingan ia ingin segera menguasai warisan mendiang sang komedian.

Namun, pihaknya berdalih hanya ingin menjadikan anak-anaknya yang masih di bawah umur berada dalam tanggung jawabnya.

Kini, jelang persidangan, Sherly, sang anak sambung justru menghilang tanpa kabar.

Hal ini memicu amarah dari kakak Mpok Alpa, Mpok Banong.

Pihaknya menyesalkan aksi Aji yang terus menyembunyikan masalahnya dari keluarga.

"Aji juga begitu jarang WA, karena kalau WA itu kalau perlu doang," ucap Mpok Banong, dikutip dari YouTube insertlive, Minggu (14/12/2025).

"Justru Mpok dulu yang WA," tegasnya.

Amarahnya meluap mengetahui kabar Sherly hilang justru dari awak media.

"Makanya ini pas saya tahu dia enggak pulang tiga hari, ngasih tahu kagak, nelepon kagak," ucapnya.

"Masa Mpok tahu dari wartawan yang pertama," selorohnya kecewa.

Awal Aji Darmaji Kabarkan Hilangnya Sherly