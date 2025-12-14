Marissya Icha Ungkap Kebenaran soal CCTV Rumah Inara Rusli, Baru Dipasang setelah Cerai dari Virgoun

Ringkasan Berita: Marissya Icha mengungkap kebenaran soal CCTV rumah Inara Rusli.

Mantan suami Inara Rusli, Virgoun disebut tak memiliki akses CCTV di rumah sang artis.

Marissya menyebut CCTV itu baru dipasang setelah Inara bercerai dari Virgoun.

TRIBUNNEWS.COM - Kebenaran soal CCTV rumah Inara Rusli dibongkar oleh Marissya Icha.

Inara Rusli telah membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri pada 26 November 2025.

Laporan dibuat terkait penyebaran CCTV di rumahnya yang terkait kasus dugaan perselingkuhan dengan suami Wardatina Mawa, Insanul Fahmi.

Virgoun diduga menjadi pelaku yang memberikan rekaman CCTV kepada Wardatina Mawa.

Adapun video itu diduga berisi bukti perzinaan Inara dan Insanul yang disebut terjadi di kediaman sang artis.

Bukti ini yang kemudian dilaporkan Mawa ke Polda Metro Jaya pada Sabtu (22/11/2025)..

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu, Virgoun juga dianggap memiliki akses untuk CCTV di tempat Inara karena rumah itu merupakan harta gono-gini.

Meski demikian, Marissya Icha selaku pemilik kantor hukum Persia & Co yang menaungi kasus Inara Rusli, justru memberikan tanggapan yang berbeda.

Marrisya menegaskan bahwa CCTV di rumah Inara tak bisa diakses oleh pelantun lagu Bukti itu.

"CCTV itu tidak bisa diakses oleh mantan suami. CCTV itu hanya diakses oleh Inara," terang Marissya Icha, dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Minggu (14/12/2025).

"Mantan suami hanya datang atas dasar izin Inara dan biasanya kalau Inara di luar kota, mantan suami boleh datang."

Baca juga: Denny Sumargo Sarankan Inara Rusli Minta Maaf ke Mawa usai Terlibat Dugaan Perselingkuhan

"CCTV tidak ada yang mengakses selain Inara," tuturnya.

Marissya juga menyebut CCTV tersebut baru dipasang setelah pemilik nama lengkap Ina Idola Rusli itu bercerai dari Virgoun.

"CCTV itu ada setelah Inara berpisah dengan mantan suami. Jadi cerai dulu."

"Setelah bercerai habis itu CCTV itu baru dipasang," bebernya.