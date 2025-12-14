Kaleidoskop 2025: 7 Perceraian Publik Figur Paling Curi Perhatian, Ada Raisa hingga Jule-Na Daehoon

Ringkasan Berita: Kaleidoskop 2025 seputar tujuh perceraian publik figur yang paling mencuri perhatian.

Ada Raisa mengajukan gugatan cerai terhadap Hamish Daud.

Rumah tangga selebgram Jule dengan Na Daehoon resmi berakhir.

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah kaleidoskop deretan publik figur Indonesia yang dikabarkan berpisah di sepanjang tahun 2025.

Tahun 2025, rentetan kabar perceraian publik figur Indonesia mengejutkan dunia hiburan, namun tujuh perceraian ini yang paling mencuri perhatian publik.

Terbaru, Raisa mengajukan gugatan cerai pada sang suami, Hamish Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Sementara rumah tangga selebgram Julia Prastini atau Jule dengan suaminya, Na Daehoon resmi berakhir di meja hijau.

Sebelumnya, sejumlah pasangan publik figur lainnya juga telah mengalami nasib serupa.

Berikut ini Tribunnews.com telah rangkum 7 perceraian publik figur Indonesia yang paling mencuri perhatian pada 2025.

1. Sherina Munaf dan Baskara Mahendra

Perceraian antara Sherina Munaf dan Baskara Mahendra diputus secara verstek oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2025).

Keputusan ini diambil setelah Baskara selaku tergugat, dua kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi.

Sherina mengajukan permohonan gugatan cerai kepada Baskara Mahendra di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 Januari 2025 dengan nomor perkara 325/Pdt.G/2025.

Bintang film Petualangan Sherina itu hanya meminta permohonan cerai dan tak menuntut harta gono gini.

2. Pratama Arhan dan Azizah Salsha

Pesepakbola Pratama Arhan dan selebgram Azizah Salsha resmi bercerai setelah ikrar talak dibacakan di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten.

Ikrar talak tersebut dibacakan oleh pengacara Pratama Arhan, Singgih Tomi Gumilang, setelah mendapat kuasa istimewa, Senin (29/9/2025).

Dengan adanya ikrar talak ini, maka perceraian di antara mereka pun telah dinyatakan sah secara hukum.

Pratama Arhan diam-diam mengajukan cerai talak terhadap perempuan yang akrab disapa Zize tersebut.