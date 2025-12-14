Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Jadwal Acara TV

Jadwal Acara TV Senin, 15 Desember 2025: Big-Bang! TRANS 7 dan Kabar Merah Putih TV One

Simak jadwal acara TV besok Senin, 15 Desember 2025 terdapat tayangan Big-Bang! TRANS 7 dan Kabar Merah Putih TV One.

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Salma Fenty
Jadwal Acara TV Senin, 15 Desember 2025: Big-Bang! TRANS 7 dan Kabar Merah Putih TV One
Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani
ILUSTRASI ACARA TV - Potert TV digital yang menampilkan tayangan program Televisi, Jumat (5/12/2025). Berikut jadwal acara TV Senin, 15 Desember 2025 terdapat tayangan Big-Bang! TRANS 7 dan Kabar Merah Putih TV One. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Senin (15/12/2025).

Sederet program dari yang syarat informasi hingga hiburan siap menemani Anda sepanjang hari.

TRANS 7 bakal ada Big-Bang! menyajikan berbagai berita serta informasi menarik yang sedang viral dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat, tayang pukul 10.15 WIB hingga 11.15 WIB.

Kemudian, di TV One tayang Apa Kabar Indonesia Pagi, menyuguhkan beragam berita dan laporan seputar perkembangan berbagai peristiwa terkini dari Indonesia dan mancanegara pada pukul 06.30-08.30 WIB.

Pada sore hari hadir acara Kabar Merah Putih, menyajikan informasi terkini mengenai kebijakan serta aktivitas Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Merah Putih.

Selanjutnya, dalam channel Mentari TV ada Bing yang tayang pada pukul 18.00-19.00 WIB.

Menceritakan petualangan Bing bersama teman-temannya, seperti Sula dan Pando, saat mereka belajar dan bermain di dunia yang penuh warna dan imajinasi. 

RTV menayangkan Boboiboy Galaxy, film animasi mengisahkan petualangan seru sekelompok teman yang bertugas melindungi galaksi, tayang pada pukul 09.30-10.30.

Berikut jadwal acara TV Senin, 15 Desember 2025, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

TRANS 7

  • 04:30-05:15
    Info Update

     

  • 05:15-06:30
    Redaksi Pagi

     

  • 06:30-07:30
    Spotlite

     

