Kabar Artis

Jonathan Alden Bebaskan Istri soal Momongan, Brisia Jodie: Anaknya Aku Pengin 6

Menikah pada 3 Desember 2025, Jonathan Alden dan Brisia Jodie kompak tak menunda. Jodie sebut ingin punya enam anak.

Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Jonathan Alden Bebaskan Istri soal Momongan, Brisia Jodie: Anaknya Aku Pengin 6
Warta Kota/Arie
JODIE DAN ALDEN - Penyanyi Brisia Jodie dan Jonathan Alden ketika ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024). Jonathan Alden dan Brisia Jodie kompak tak menunda. 

Ringkasan Berita:
  • Jonathan Alden dan Brisia Jodie kompak tak menunda momongan.
  • Alden membebaskan Jodie soal memiliki anak.
  • Jodie dan Alden masih adaptasi tinggal satu rumah.

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Brisia Jodie dan chef Jonathan Alden diliputi rasa bahagia.

Brisia Jodie dan Jonathan Aldentelah resmi menjadi suami istri. 

Keduanya melangsungkan pemberkatan pernikahan di Gereja Katedral, Jakarta pada 3 Desember 2025.

Gereja Katedral menjadi tempat impian Jodie untuk melaksanakan pernikahan.

Disinggung soal momongan, Jonathan Alden dan Brisia Jodie kompak tak menunda.

Pun Alden membebabaskan Jodie soal anak.

“Kalau di agama aku nggak boleh nunda, sedapatnya,” ujar Jodie, dikutip dari YouTube Insertlive, Minggu (14/12/2025).

“Cuman ya maksudnya sabar dulu ya. Pokoknya kalau Alden bilang terserah akunya,” imbuhnya.

Pemilik nama lengkap Maria Brisia Jodie Maurinne itu mengaku ingin memiliki enam anak.

“Anaknya? Doain ya guys aku pengin 4, 5, 6,” beber jebolan Indonesian Idol season sembilan.

Membebaskan Jodie soal momongan, Alden menyadari bahwa kesulitan saat hamil hanya istrinya yang merasakan.

Baca juga: Kebahagiaan Brisia Jodie Gelar Pemberkatan Pernikahan dengan Alden di Gereja Katedral: Dream Wedding

“Aku selalu membebaskan istri karena istri yang mengandung, yang hamil, yang mempunyai kesulitan, segala macam,” kata Alden.

Jodie mengatakan, ia mengikuti takdir Tuhan soal jumlah momongan.

“Bebas aja sih kita, sedikasih Tuhan, dititipin berapa, kita terima,” timpal pelantun Kisahku.

Brisia Jodie dan Jonathan Alden Masih Adaptasi Tinggal Serumah

Hampir dua pekan menjalani kehidupan sebagai sepasang suami istri, Jodie dan Alden sapaan mereka, masih banyak beradaptasi.

Halaman 1/2
12
Tags:
Meaningful
Kabar artis
Jonathan Alden
Brisia Jodie
anak
Ikuti kami di

