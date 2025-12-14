Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Adetya Akui Kaget Dengar Pengakuan Dearly Djoshua Sudah Menikah Ketuhanan dengan Ari Lasso

Adetya buka suara soal keributan dengan Dearly Djoshua dan mengungkap pengakuan mengejutkan terkait status Ari Lasso.

Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Yurika NendriNovianingsih
zoom-in Adetya Akui Kaget Dengar Pengakuan Dearly Djoshua Sudah Menikah Ketuhanan dengan Ari Lasso
Wartakota/Arie Puji
ASMARA ARI LASSO - Penyanyi Ari Lasso disela Konser Raya 28 Tahun Indosiar di Studio Emtek, Jalan Daan Mogot, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/1/2023). Ade Tya bongkar pengakuan Dearly Djoshua soal nikah ketuhanan dengan Ari Lasso. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Hubungan asmara musisi Ari Lasso dan kekasihnya, Dearly Djoshua kembali menjadi perbincangan publik.

Pasangan yang sempat dikabarkan retak itu kini kembali tampil mesra. 

Namun di balik momen CLBK tersebut, muncul pengakuan mengejutkan dari pengusaha Adetya yang membuka tabir kisah rumit di antara mereka.

Nama selebgram Adetya sebelumnya mencuat setelah meninggalkan komentar di akun Instagram Dearly Djoshua, tepat di saat hubungan Dearly dan mantan vokalis Dewa 19 itu dikabarkan kandas.

Retaknya hubungan Ari Lasso dan Dearly sendiri mulai tercium publik ketika foto-foto mesra keduanya mendadak dihapus dari media sosial.

Namun publik semakin dihebohkan oleh dugaan bahwa retaknya hubungan tersebut dipicu oleh keberadaan Adetya, yang disebut menjadi sasaran kecemburuan Dearly.

Isu kian memanas setelah beredar dugaan bahwa Dearly sempat mengirimkan ancaman kepada Adetya, wanita yang dikabarkan bertemu dengan Ari Lasso.

Sementara di sisi lain, Dearly menyudutkan Adetya karena dianggap meladeni pesan singkat dari Ari Lasso yang saat itu masih memiliki kekasih.

Seiring berjalannya waktu, Ari Lasso dan Dearly Djoshua balikan dan memperlihatkan kemesraan mereka ke publik.

Namun, Adetya akhirnya muncul untuk memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya.

Saat menjadi bintang tamu dalam acara Rumpi Trans TV, Adetya menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menggoda atau mencari perhatian Ari Lasso.

Ia mengaku justru dihubungi lebih dulu oleh pelantun lagu Hampa tersebut.

Baca juga: Reaksi Vicky Prasetyo saat Hubungan Ari Lasso dan Dearly Djoshua Tak Jadi Kandas

“Bukan bermaksud aku mau menggoda atau kegatelan. "

"Memang aku yang dihubungi duluan, aku duluan yang dicari,” kata Adetya, dikutip Tribunnews dalam akun Instagram @rumpi_ttv, Minggu (14/12/2025). 

Adetya kemudian membeberkan isi percakapannya dengan Ari Lasso.

Halaman 1/3
123
Tags:
Adetya
Dearly Djoshua
Ari Lasso
Kabar artis
