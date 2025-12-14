Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Jule Diduga Selingkuh dengan Yuka, Pacar Aya TikToker Asal Malaysia: Kenapa Kawan Sendiri?

Julia Prastini alias Jule diduga menjadi selingkuhan Yuka alias Yusman Kusuma, pacar dari TikToker asal Malaysia bernama Aya Balqis.

Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Nanda Lusiana Saputri
Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Julia Prastini alias Jule kembali menjadi perbincangan publik.

Setelah diisukan selingkuh dengan petinju Safrie Ramadhan, kini ramai kabar Jule diduga menjadi selingkuhan Yuka alias Yusman Kusuma, suami dari TikToker asal Malaysia bernama Aliyah Balqis atau Aya Balqis.

Jule diketahui merupakan teman dari Aya.

Aya sendiri telah menikah dengan Yuka pada Juni 2025 lalu.

Rumor perselingkuhan Jule kini tengah ramai di media sosial.

Dugaan perselingkuhan Jule pertama kali diketahui dari unggahan Aya di TikTok miliknya @ayiyaaaaaaaa.

Aya tak menyangka Jule berselingkuh dengan pacarnya.

“allahuakhbar, takda orang lain ke … kenapa kawan sendiri yaallah. allah,” tulis Aya, dikutip Minggu (14/12/2025).

TikToker dengan 4,5 juta pengikut itu selama ini diam karena tak memiliki bukti.

Hingga akhirnya Tuhan memberi petunjuk soal dugaan selingkuh mantan istri Na Daehoon dengan Yuka.

“Selama ini Aya diam, sebab Aya tak tahu tak ada bukti kan.”

“Tapi Allah nak tunjuk, Allah adil, kalau kita baik, Allah pun baik dengan kita,” ucap Aya dengan logat Melayu.

Baca juga: Alasan Na Daehoon Minta Hak Asuh Anak dari Jule

Tampak Aya menunjukkan sebuah tangkapan layar di mana disebutkan olehnya, kontak Jule dalam handphone Yuka diberi nama “Zakie”.

Aya kemudian menyamakan nomor Jule yang ada di handphone-nya dengan kontak bernama Zakie itu. 

Tak mampu manahan kesedihan, Aya lantas menangis dan membanting HP-nya.

Tags:
Jule
selingkuh
Yuka
Yusman Kusuma
TikToker
Malaysia
Aya Balqis
