5 Rekomendasi Drama Korea Thriller Rating Tinggi, Ada The Manipulated hingga Dear X

TRIBUNNEWS.COM - Bagi penikmat tontonan yang memacu adrenalin, drama Korea bergenre thriller selalu memiliki daya tarik tersendiri.

Alur cerita yang rapat, penuh kejutan, serta deretan plot twist tak terduga membuat penonton sulit beranjak hingga episode terakhir.

Mulai dari kisah pembunuhan berantai yang menegangkan, konspirasi rumit yang bikin berpikir keras, hingga konflik psikologis yang sukses membuat bulu kuduk berdiri, deretan drama thriller Korea ini berhasil mencuri perhatian publik.

Tak hanya ramai diperbincangkan, sejumlah judul bahkan mencatatkan rating tinggi di berbagai platform.

Mengutip dari MyDramaList, berikut ini lima drama Korea thriller dengan rating tinggi yang bisa menjadi rekomendasi tontonan seru:

1. S Line

Drama thriller pertama yang layak masuk dalam daftar adalah S Line.

Drama ini hadir dengan premis unik sekaligus provokatif, yakni kemunculan garis merah misterius di atas kepala seseorang yang terhubung dengan semua orang yang pernah memiliki hubungan intim dengannya.

Unsur misteri, fantasi, dan investigasi diramu menjadi satu dalam cerita yang penuh teka-teki.

Dibintangi Lee Soo Hyuk, Lee Da Hee, dan Arin, S Line sukses menarik perhatian berkat ide ceritanya yang segar serta eksekusi yang membuat penonton terus penasaran.

Drama ini meraih rating 6,3/10 di IMDb dan 7,3/10 di MyDramaList.

2. Squid Game

Musim terbaru Squid Game menjadi salah satu yang paling dinanti penggemar di seluruh dunia.

Pada musim ketiga, permainan yang dihadirkan terasa jauh lebih kejam dan rumit dibanding sebelumnya. Taruhan nyawa semakin tinggi, strategi makin tak terduga, dan para pemain tampil semakin nekat.

Dengan rating 8,0 di IMDb, Squid Game 3 kembali mengikuti perjalanan Seong Gi Hun yang harus berhadapan dengan permainan mematikan.