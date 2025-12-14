Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Carissa Perusset Ketahuan Hamil, Hasil Hubungan Gelap dengan Fendy Chow

Carissa Perusset panik ketika hal tersebut terendus banyak orang. Ia sudah tak lagi bisa menutupi kehamilannya.

Penulis: Bayu I.P
Editor: Willem Jonata
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Carissa Perusset semakin panik ketika orang-orang mulai menyadari bahwa dirinya sedang hamil.

Pasalnya, Carissa mengandung anak hasil hubungan gelapnya dengan Fendy Chow yang sempat geger.

Carissa panik ketika hal tersebut mulai terendus banyak orang. Ia sudah tak lagi bisa menutupi kehamilannya.

Namun, hal itu bukan dalam kehidupan sebenarnya melainkan dalam peran mereka dalam serial 'Menikahi Jadi yang Kedua'.

Baca juga: Ketakutan Carissa Perusset Perankan Sosok Pelakor di Film Guna-Guna Istri Muda

Dalam episode terbaru, Carissa Perusset dan Fendy Chow kembali tertangkap tengah menjalin hubungan terlarang yang menggoyahkan fondasi rumah tangganya dengan Nino Fernandez.

Dimitri yang diperankan oleh Fendy Chow akhirnya mengungkapkan bahwa bayi yang dikandung Angel yang diperankan oleh Carissa Perusset merupakan darah dagingnya.

Pengakuan tersebut menjadi titik balik bagi Kenzo yang diperankan oleh Nino Fernandez semakin mantap untuk berpisah.

Konflik cinta segitiga antara Kenzo, Angel, dan Dimitri menjadi pembuka penuh emosi dalam episode kelima serial Menikahi Jadi yang Kedua. 

Kenzo, yang sebelumnya begitu mencurahkan cinta dan kepercayaan kepada Angel, kini dipaksa menghadapi kenyataan pahit atas pengkhianatan sang istri. 

Sementara itu, Dimitri, pria yang terlibat hubungan terlarang dengan Angel, mulai menunjukkan keberanian untuk memperjuangkan kedekatan tersebut demi calon anak yang tengah dikandung Angel.

Namun, kehamilan Angel bukanlah satu-satunya fakta mengejutkan. Kedua orang tua Kenzo akhirnya mengetahui bahwa putra mereka selama ini menjalani pernikahan kontrak dengan Nayra yang diperankan oleh Aisyah Aqilah. 

Angel, yang semakin terdesak akibat sederet kebohongan dan perselingkuhan yang terungkap, justru memilih membuka seluruh rahasia itu demi menyelamatkan dirinya. 

Keadaan pun memanas ketika orang tua Kenzo terkejut besar, memutuskan untuk memecat Nayra dari perusahaan keluarga, bahkan meminta Kenzo meninggalkan rumah jika ia tetap memilih Nayra.

Situasi kian memuncak ketika Angel yang terpojok mengambil langkah ekstrem yakni meminta Dimitri untuk menyingkirkan Nayra, perempuan yang ia anggap sebagai penyebab runtuhnya pernikahannya dengan Kenzo. 

Di tengah kekacauan tersebut, Kenzo justru semakin teguh dengan perasaannya kepada Nayra. 

Sumber: Tribunnews.com
