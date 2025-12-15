Belum Genap Sebulan Ditinggal Ibu, Raisa Menangis Pilu saat Curhat di Panggung: Ini Hal Terberat

Ringkasan Berita: Raisa Andriana masih berduka atas wafatnya sang ibu, Ria Mariaty, pada 29 November 2025 akibat kanker paru-paru.

Saat tampil di Kendari, Raisa mencurahkan isi hatinya tentang cinta sejati seorang ibu hingga menangis di panggung.

Di tengah duka dan proses perceraian, Raisa menyebut kehilangan ibunda sebagai hal terberat dalam hidupnya.

TRIBUNNEWS.COM - Duka mendalam masih menyelimuti hati penyanyi Raisa Andriana.

Kepergian sang ibunda tercinta, Ria Mariaty, pada Sabtu (29/11/2025) lalu, meninggalkan ruang kosong yang tak mudah diisi bagi pelantun lagu Kali Kedua ini.

Emosi yang selama ini dipendam akhirnya tumpah di atas panggung.

Saat tampil menghibur penggemar di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu malam, 13 Desember 2025, Raisa tak kuasa membendung air mata.

Momen haru tersebut terekam kamera dan viral di media sosial, khususnya TikTok, menyentuh hati banyak orang yang ikut merasakan kesedihannya.

Di tengah penampilannya, wanita yang masih sah menjadi istri dari Hamish Daud ini tampak terisak saat mencurahkan isi hatinya tentang makna cinta sejati seorang ibu.

Dengan suara bergetar, Raisa berbicara jujur dari relung hatinya yang terdalam.

“Kalau cinta sejati itu seperti seorang ibu pada anaknya dan seorang anak pada ibunya. Itu cuma berubah alam aja, tapi cintanya pasti terus ada dan pasti terus akan mengalir,” kata Raisa lirih, dikutip Tribunnews dari akun TikTok @ayustn5, Senin (15/12/2025).

Ia pun memanjatkan doa, berharap suatu hari nanti bisa kembali bertemu dengan sosok yang paling ia cintai.

“Dan aku berdoa banget semoga suatu saat aku bisa bertemu lagi dan berkumpul lagi,” ucapnya, yang langsung diamini serentak oleh para penonton.

Di balik senyum dan profesionalismenya di atas panggung, Raisa nyatanya tengah menghadapi masa paling berat dalam hidupnya.

Selain harus menjalani proses sidang cerai dengan Hamish Daud, yang gugatannya tercatat masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 22 Oktober 2025, Raisa juga harus menerima kenyataan pahit kehilangan sang ibunda akibat kanker paru-paru pada 29 November 2025.

Kejujuran emosinya kembali ibu satu anak ini ungkapkan tanpa ditutup-tutupi.

“Aku enggak tahu, aku belum pernah nangisin ini di panggung. "

"Tapi di antara semua, semua, semua yang kejadian sama aku selama ini, ini adalah hal terberat yang pernah aku alamin,” ungkap Raisa sambil terisak.