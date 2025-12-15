Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Genap 6 Tahun Idap Kanker, Vidi Aldiano Tulis Pesan Menyentuh, Berharap Segera Sembuh

Vidi Aldiano menulis pesan menyentuh dan mengatakan telah mengidap penyakit kanker selama 6 tahun, kini berharap segera diberi kesembuhan.

Penulis: Nurkhasanah
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Genap 6 Tahun Idap Kanker, Vidi Aldiano Tulis Pesan Menyentuh, Berharap Segera Sembuh
Warta Kota/ Arie Puji
KONDISI KESEHATAN VIDI - Vidi Aldiano di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2020). Vidi Aldiano menulis pesan menyentuh dan mengatakan telah mengidap penyakit kanker selama 6 tahun, kini berharap segera diberi kesembuhan. 

Ringkasan Berita:
  • Vidi Aldiano menulis pesan menyentuh tentang penyakit kanker yang diidapnya. 
  • Ia mengenang kembali hari di mana dirinya divonis mengidap kanker enam tahun lalu. 
  • Suami Sheila Dara itu berharap segera sembuh dari penyakit kanker.

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Vidi Aldiano masih terus berjuang melawan penyakit kanker

Kini, suami aktris Sheila Dara itu tengah hiatus dari panggung hiburan demi proses penyembuhan penyakit kanker

Meski sedang hiatus, Vidi masih aktif memberikan kabar lewat media sosial pribadinya. 

Terbaru, Vidi mengunggah postingan berisi pesan menyentuh tentang penyakit kanker yang diidapnya. 

Pemilik nama asli Oxavia Aldiano itu memperingati hari di mana dirinya divonis mengidap kanker enam tahun lalu. 

Vidi pun mengatakan penyakit kanker telah mengubah prioritas hidup dan pola pikirnya. 

"Hari ini tepat 6 tahun saya berkenalan dengan hadiah Tuhan berupa Kanker."

"Banyak perubahan sejak hari itu. Banyak prioritas berubah. Mindset shifted," tulis Vidi dalam unggahan Instagram pribadinya, dikutip Senin (15/12/2025). 

Karena mengidap kanker, Vidi juga mengaku lebih mensyukuri hal-hal yang sebelumnya tak ia sadari. 

Pelantun lagu Senyumin Dulu Aja itu, pun memahami cobaan hidup lewat penyakit kankernya sebagai sebuah hikmah dalam kehidupan.

"Dan cara aku melihat dunia, bersyukur akan hal-hal yang sebelumnya ga pernah disadari, dan bisa melihat sebuah cobaan menjadi sebuah hikmah, banyak sekali kamu merubahku," imbuh penyanyi 35 tahun itu. 

Baca juga: Vidi Aldiano Tulis Pesan Menyentuh usai Putuskan Hiatus: Aku akan Baik-baik Saja

Vidi kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penyakit kanker yang diidapnya, karena telah mengajarkan banyak hal untuk dirinya. 

Lewat penyakit kanker, Vidi mengaku banyak belajar tentang arti kesabaran, berserah diri, dan rasa cinta orang yang tulus kepadanya.

"Terima kasih Kanker, karena kamu, aku belajar banyak selama 6 tahun terakhir."

"Arti kesabaran, arti berserah, arti ikhlas, dan arti mencintai orang-orang yang genuine, sepenuhnya," tulis suami Sheila Dara itu.

Tags:
Kabar artis
kanker
Vidi Aldiano
Meaningful
Tribunnews
Berita Terkini
