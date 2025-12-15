Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ammar Zoni Terjerat Narkoba

Aditya Zoni Puji Kesetiaan Dokter Kamelia yang Selalu Dampingi Ammar Zoni Hadapi Kasus Narkoba

Aditya Zoni mengapresiasi kesetiaan Dokter Kamelia yang terus mendampingi Ammar Zoni di tengah kasus dugaan peredaran narkoba.

Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Aditya Zoni Puji Kesetiaan Dokter Kamelia yang Selalu Dampingi Ammar Zoni Hadapi Kasus Narkoba
Tribunnews.com/M Alivio Mubarak Junior
KAMELIA DUKUNG AMMAR - Kamelia, pacar Ammar Zoni ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Aditya Zoni apresiasi dukungan dokter Kamelia untuk Ammar Zoni. 

Ringkasan Berita:
  • Aditya Zoni memuji Dokter Kamelia yang setia mendampingi Ammar Zoni selama proses hukum berjalan.
  • Ammar Zoni dipastikan akan dihadirkan langsung dalam sidang dan dipindahkan sementara ke Lapas Cipinang.
  • Keluarga bersyukur atas dukungan Dokter Kamelia yang aktif mengawal kondisi dan proses hukum Ammar.

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah badai kasus hukum yang kembali menjerat Ammar Zoni, kehadiran sang kekasih justru menjadi penopang yang tak tergantikan.

Dokter Kamelia disebut selalu setia mendampingi Ammar dalam menghadapi proses hukum dugaan peredaran narkoba.

Sebuah sikap yang menuai apresiasi dari pihak keluarga, termasuk sang adik, Aditya Zoni.

Aditya Zoni secara terbuka memuji keteguhan Dokter Kamelia yang terus mengawal kasus kakaknya sejak awal.

Menurut Aditya, sejak awal pula Kamelia selalu meyakini bahwa Ammar Zoni bukan pengedar narkoba. Ia terus mendorong agar sang aktor bisa dihadirkan langsung dalam persidangan.

Kini, upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Ammar Zoni dipastikan akan dihadirkan secara langsung dalam sidang pekan depan.

Ammar diketahui masih menjalani masa penahanan di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, buntut dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta.

Rutan Salemba sendiri merupakan tempat penahanan Ammar atas kasus narkoba yang menjeratnya untuk ketiga kalinya.

Selama proses persidangan berlangsung, Ammar rencananya akan dipindahkan sementara ke Lapas Cipinang.

Kehadiran langsung Ammar di ruang sidang dinilai penting agar ia dapat menyampaikan pembelaan dengan lebih leluasa.

Aditya Zoni menilai, kesetiaan Dokter Kamelia menjadi pelengkap dari dukungan penuh keluarga yang selama ini terus menguatkan Ammar.

Baca juga: Ekspresi Berbeda Ammar Zoni Lepas dari Nusakambangan, Full Senyum saat Tiba di Jakarta

Ia mengaku sangat bersyukur atas peran Kamelia yang terus hadir mendampingi sang kakak di tengah situasi sulit.

“Ya dari aku sendiri kan, aku ada beberapa hal yang harus diurusin kan, pada kerjaan segala macem, dan emang Alhamdulillah ada dokter juga, aku berterima kasih, aku bersyukur sekali ada dokter, ada Bunda juga yang selalu senantiasa untuk support Bang Ammar, hadir Bang Ammar,” kata Aditya Zoni, dikutip Tribunnews dalam YouTube Cumicumi, Senin (15/12/2025). 

Tak hanya itu, Aditya mengaku merasa sangat terbantu oleh kehadiran Dokter Kamelia, terutama dalam memantau kondisi terkini Ammar Zoni.

Pasalnya, Kamelia cukup rutin berkomunikasi dengan kuasa hukum Ammar, Jon Mathias, serta mengikuti perkembangan proses hukum yang berjalan.

Halaman 1/2
12
Tags:
Ammar Zoni Terjerat Narkoba
Ammar Zoni
Meaningful
kasus narkoba
Aditya Zoni
