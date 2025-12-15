Sinopsis Avatar: Fire and Ash, Lengkap dengan Jadwal Tayang Perdananya di Bandung 17 Desember 2025

TRIBUNNEWS.COM - Film Avatar sekuel ke-4 akan tayang di bioskop pada Desember 2025.

Avatar: Fire and Ash tayang perdana di bioskop mulai 17 Desember 2025.

Mengutip dari imdb.com, Avatar sekuel ke-4 ini atau yang bertajuk 'Fire and Ash' digarap oleh sutradara James Cameron.

Avatar: Fire and Ash mengusung genre Sci-Fi fantasi petualangan.

Film Avatar: Fire and Ash kali ini kembali melanjutkan kisah para avatar, namun dnegan latar belakang yang berbeda dari sebelumnya, yaitu di pegunungan.

Sinopsis Film Avatar: Fire and Ash

Avatar ke-4 ini masih bercerita tentang kehidupan para avatar di pegunungan.

Sebelumnya mereka mengalami peperangan yang dahsyat.

Para avatar telah melawan RDA dan kehilangan putra sulung mereka, Jake Sully.

Kini Neytiri menghadapi ancaman baru di Pandora.

Ancaman itu muncul setelah suku Ash, suku Na'vi yang kejam, haus kekuasaan dari pimpinan Varang.

Keluarga Jake harus berjuang demi kelangsungan hidup mereka.

Mereka berusaha mempertahankan masa depan Pandora agar tetap damai.

Lalu, bagaimana kelanjutan ceritanya? akankah mereka bisa mempertahankan Pandora?

Saksikan kisah lengkapnya di film Avatar: Fire and Ash yang akan tayang di bioskop mulai 17 Desember 2025.

Daftar Pemeran Film Avatar: Fire and Ash

Zoe Saldana sebagai Neytiri

Sam Worthington sebagai Jake

Kate Winslet sebagai Ronal

Sigourney Weaver sebagai Kiri

Oona Chaplin sebagai Varang

Stephen Lang sebagai Quaritch

Cliff Curtis sebagai Tonowari

Joel David Moore sebagai Norm

Giovanni Ribisi sebagai Selfridge

CCH Pounder sebagai Mo'at

Brendan Cowell sebagai Scoresby

Edie Falco sebagai Jendral Ardmore

Jemaine Clement sebagai Dokter Clement

David Thewlis sebagai Peylak

Britain Dalton sebagai Lo'ak

Jack Champion sebagai Spider

Trinity Jo-Li Bliss sebagai Tuk

Jemie Flatters sebagai Neteyam

Jadwal Tayang Perdana Film Avatar: Fire and Ash di Bioskop Bandung pada 17 Desember 2025:

