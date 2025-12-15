Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun Seleb
Film Bioskop

Sinopsis Avatar: Fire and Ash, Lengkap dengan Jadwal Tayang Perdananya di Bandung 17 Desember 2025

Film Avatar: Fire and Ash segera tayang mulai 17 Desember 2025, berikut sinopsis dan jadwal tayang perdananya di bioskop Bandung.

Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Sinopsis Avatar: Fire and Ash, Lengkap dengan Jadwal Tayang Perdananya di Bandung 17 Desember 2025
Istimewa
Berikut sinopsis dan jadwal tayang perdana film Avatar: Fire and Ash di bioskop Bandung pada 17 Desember 2025. 

TRIBUNNEWS.COM - Film Avatar sekuel ke-4 akan tayang di bioskop pada Desember 2025.

Avatar: Fire and Ash tayang perdana di bioskop mulai 17 Desember 2025.

Mengutip dari imdb.com, Avatar sekuel ke-4 ini atau yang bertajuk 'Fire and Ash' digarap oleh sutradara James Cameron.

Avatar: Fire and Ash mengusung genre Sci-Fi fantasi petualangan.

Film Avatar: Fire and Ash kali ini kembali melanjutkan kisah para avatar, namun dnegan latar belakang yang berbeda dari sebelumnya, yaitu di pegunungan.

Sinopsis Film Avatar: Fire and Ash

Avatar ke-4 ini masih bercerita tentang kehidupan para avatar di pegunungan.

Sebelumnya mereka mengalami peperangan yang dahsyat.

Para avatar telah melawan RDA dan kehilangan putra sulung mereka, Jake Sully.

Kini Neytiri menghadapi ancaman baru di Pandora.

Ancaman itu muncul setelah suku Ash, suku Na'vi yang kejam, haus kekuasaan dari pimpinan Varang.

Keluarga Jake harus berjuang demi kelangsungan hidup mereka.

Mereka berusaha mempertahankan masa depan Pandora agar tetap damai.

Lalu, bagaimana kelanjutan ceritanya? akankah mereka bisa mempertahankan Pandora?

Saksikan kisah lengkapnya di film Avatar: Fire and Ash yang akan tayang di bioskop mulai 17 Desember 2025.

Daftar Pemeran Film Avatar: Fire and Ash

  • Zoe Saldana sebagai Neytiri
  • Sam Worthington sebagai Jake
  • Kate Winslet sebagai Ronal
  • Sigourney Weaver sebagai Kiri
  • Oona Chaplin sebagai Varang
  • Stephen Lang sebagai Quaritch
  • Cliff Curtis sebagai Tonowari
  • Joel David Moore sebagai Norm
  • Giovanni Ribisi sebagai Selfridge
  • CCH Pounder sebagai Mo'at
  • Brendan Cowell sebagai Scoresby
  • Edie Falco sebagai Jendral Ardmore
  • Jemaine Clement sebagai Dokter Clement
  • David Thewlis sebagai Peylak
  • Britain Dalton sebagai Lo'ak
  • Jack Champion sebagai Spider
  • Trinity Jo-Li Bliss sebagai Tuk
  • Jemie Flatters sebagai Neteyam

Jadwal Tayang Perdana Film Avatar: Fire and Ash di Bioskop Bandung pada 17 Desember 2025:

CIWALK XXI

