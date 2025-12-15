Marissa Anita Akui Kini Lebih Lega dan Bebas, Meski Sedang Dalam Proses Cerai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

Ringkasan Berita: Proses cerai membuat Marissa Anita menemukan makna kebebasan yang lebih dalam.

Ia lebih mengenal diri sendiri dan berdamai dengan berbagai keputusan, termasuk berpisah.

Proses perceraian dengan sang suami, Andrew Trigg yang sudah bersamanya selama belasan tahun.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Marissa Anita tengah menjalani fase baru dalam hidupnya.

Saat ini dirinya sedang dalam proses perceraian dengan sang suami, Andrew Trigg yang sudah bersamanya selama belasan tahun.

Di momen ini, Marissa Anita justru mengaku menemukan makna kebebasan yang lebih dalam.

Baca juga: Marissa Anita Gugat Cerai Suami Usai 17 Tahun Menikah

Seiring dengan kedewasaan usia dan penerimaan terhadap perjalanan hidup yang ia jalani, Marissa justru memaknai proses pahit itu sebagai hal yang lain.

Rekomendasi Untuk Anda

Marissa mengungkapkan bahwa usianya yang kini menginjak 42 tahun menjadi titik balik penting.

Ia merasa berada di fase hidup yang membuatnya lebih mengenal diri sendiri dan berdamai dengan berbagai keputusan, termasuk berpisah.

“Titik kebebasan aku di 42 tahun. Terima kasih. Jadi kalau misalnya kamu mau tanya aku merasa (bebas) umur berapa? Umur 42, thank you,” ujar Marissa Anita, dikutip Tribunnews.com dari tayangan TikTok TS Medis, Senin (15/12/2025).

Marissa menggambarkan kondisi emosionalnya saat ini dengan perasaan yang jauh lebih ringan dibanding sebelumnya.

Baca juga: Marissa Anita Gugat Cerai Suami Usai 17 Tahun Menikah

Beban yang sempat menggelayuti pikirannya perlahan berganti dengan kelegaan.

“Lega, ringan ya,” ucapnya sembari menghela napas panjang.

Sikap Marissa ini pun mencuri perhatian publik di kolom komentar, karena dianggap cukup positif menyikapi sebuah perpisahan.

Meski tampak santai dan bahagia, Marissa menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan didapatkannya secara instan.