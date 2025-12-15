Jadwal Acara TV Selasa, 16 Desember 2025: Makan Receh TRANS 7 dan Apa Kabar Indonesia Pagi TV One

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Selasa (16/12/2025).

Sederet program dari yang syarat informasi hingga hiburan siap menemani Anda sepanjang hari.

TRANS 7 bakal ada Makan Receh, menyajikan rekomendasi tempat-tempat makan unik sambil berburu aneka menu makanan lezat dan menggugah selera, dan tentunya dengan harga yang terjangkau, tayang pada pukul 16.15 WIB hingga 17.15 WIB.

Kemudian, di TV One tayang Apa Kabar Indonesia Pagi, menyuguhkan beragam berita dan laporan seputar perkembangan berbagai peristiwa terkini dari Indonesia dan mancanegara pada pukul 06.30-08.30 WIB.

Pada sore hari hadir acara Kabar Merah Putih, menyajikan informasi terkini mengenai kebijakan serta aktivitas Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Merah Putih.

Selanjutnya, dalam channel Mentari TV ada Bing yang tayang pada pukul 18.00-18.30 WIB.

Menceritakan petualangan Bing bersama teman-temannya, seperti Sula dan Pando, saat mereka belajar dan bermain di dunia yang penuh warna dan imajinasi.

RTV menayangkan Boboiboy Galaxy, film animasi mengisahkan petualangan seru sekelompok teman yang bertugas melindungi galaksi, tayang pada pukul 09.30-10.30.

Berikut jadwal acara TV Selasa, 16 Desember 2025, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

TRANS 7