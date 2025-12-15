Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

BREAKING NEWS, Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil,  Sidang Akan Digelar Pekan Ini

Kabar tak sedap datang dari rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia  digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in BREAKING NEWS, Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil,  Sidang Akan Digelar Pekan Ini
Kolase Tribunnews
ATALIA GUGAT CERAI RIDWAN KAMIL - Kabar tak sedap datang dari rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia  digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.  

Ringkasan Berita:
  • Ridwan Kamil digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya
  • Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya mendaftarkan cerai di Pengadilan Agama Bandung.
  • Sidang cerai akan segera digelar.

 

TRIBUNNEWS.COM - Kabar tak sedap datang dari rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia  digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya. 

Baca juga: Gugatan Lisa Mariana di PN Bandung Ditolak, Ridwan Kamil Pilih Fokus ke Kasus Pencemaran Nama Baik

Kabar itu dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung,Dede Supriadi.

Dede menjelaskan bahwa gugatan itu didaftarkan oleh Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya. 


Ia mengatakan bahwa gugatan itu sudah masuk. 

Sidang cerai akan segera digelar.

Rekomendasi Untuk Anda

“Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat,” ujar Dede, seperti dikutip dari Grid.id.


Rencananya, sidang cerai akan dilaksanakan pada pekan ini.

“Nomor perkaranya saya lupa, namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” jelas Dede lagi.

Atalia Praratya dan Ridwan Kamil menikah pada 7 Desember 1996. Keduanya dikaruniai dua anak yakni Emmeril Kahn Mumtadz dan Camillia Laetitia Azzahra.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Atalia Praratya maupun Ridwan Kamil mengenai alasan di balik gugatan cerai ini.

Cinta Pandangan Pertama Ridwan Kamil Pada Atalia Praratya 

Perjalanan cinta keduanya sering menjadi sorotan. 

Ridwan selama ini dikenal sebagai suami yang romantis dalam unggahannya di media sosial Instagram.

Melansir dari Tribunnews, keduanya bertemu di tahun 1994 di Bandung, Jawa Barat dalam sebuah pameran. Ridwan Kamil mengaku ia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan sang istri.

"Saya harus jujur ya, cinta pada pandangan pertama. Jadi dulu ceritanya, saya datang ke sebuah acara, selesai acara saya mau pulang naik taksi, baru mau ngangkat tangan berhentiin taksi, kebelet," ujar Kang Emil.

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Ridwan Kamil
Atalia Praratya
Atalia Praratya gugat cerai Ridwan Kamil
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas