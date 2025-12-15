BREAKING NEWS, Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil,  Sidang Akan Digelar Pekan Ini

Ringkasan Berita: Ridwan Kamil digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.

Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya mendaftarkan cerai di Pengadilan Agama Bandung.

Sidang cerai akan segera digelar.

TRIBUNNEWS.COM - Kabar tak sedap datang dari rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.

Kabar itu dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung,Dede Supriadi.

Dede menjelaskan bahwa gugatan itu didaftarkan oleh Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya.



Ia mengatakan bahwa gugatan itu sudah masuk.

“Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat,” ujar Dede, seperti dikutip dari Grid.id.



Rencananya, sidang cerai akan dilaksanakan pada pekan ini.

“Nomor perkaranya saya lupa, namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” jelas Dede lagi.

Atalia Praratya dan Ridwan Kamil menikah pada 7 Desember 1996. Keduanya dikaruniai dua anak yakni Emmeril Kahn Mumtadz dan Camillia Laetitia Azzahra.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Atalia Praratya maupun Ridwan Kamil mengenai alasan di balik gugatan cerai ini.

Cinta Pandangan Pertama Ridwan Kamil Pada Atalia Praratya

Perjalanan cinta keduanya sering menjadi sorotan.

Ridwan selama ini dikenal sebagai suami yang romantis dalam unggahannya di media sosial Instagram.

Melansir dari Tribunnews, keduanya bertemu di tahun 1994 di Bandung, Jawa Barat dalam sebuah pameran. Ridwan Kamil mengaku ia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan sang istri.

"Saya harus jujur ya, cinta pada pandangan pertama. Jadi dulu ceritanya, saya datang ke sebuah acara, selesai acara saya mau pulang naik taksi, baru mau ngangkat tangan berhentiin taksi, kebelet," ujar Kang Emil.