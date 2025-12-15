Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Atalia Praratya Gugat Cerai dan Harta Gana-gini, Kasus Dugaan Korupsi Ridwan Kamil Ikut Disorot

Atalia Praratya dikabarkan mengugat cerai dan harta gana-gini ke Ridwan Kamil, kasus dugaan korupsi sang suami ikut disorot.

Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Yurika NendriNovianingsih
zoom-in Atalia Praratya Gugat Cerai dan Harta Gana-gini, Kasus Dugaan Korupsi Ridwan Kamil Ikut Disorot
Tribunnews.com/Reza Deni
GUGATNA CERAI ATALIA - Atalia Praratya di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (6/4/2024). Atalia Praratya disebut tak hanya mengugat cerai Ridwan Kamil, namun juga menggugat soal harta gana-gini. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Bahtera rumah tangga politisi Atalia Praratya dengan suaminya, Ridwan Kamil (RK) dikabarkan mengalami keretakan.

Pernikahan yang dibina sejak tahun 1996 itu dikabarkan berada di ujung tanduk setelah wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Sebelum akhirnya menggugat cerai, rumah tangga Atalia Praratya dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut dikabarkan mengalami keretakan sejak bulan Maret lalu.

Hal itu terungkap setelah kemunculan selebgram sekaligus mantan model majalah Dewasa, Lisa Mariana ke hadapan publik.

Lisa Mariana muncul ke publik dengan pengakuan mengejutkannya soal hubungan terlarang yang pernah dijalaninya bersama Ridwan Kamil di tahun 2021 silam.

Bahkan selebgram 25 tahun itu mengaku telah melahirkan seorang anak dari hasil hubungan di luar pernikahan dengan suami Atalia Praratya itu.

Namun, Atalia Praratya pun memilih bungkam selama kabar miring perselingkuhan suaminya dengan Lisa viral.

Kini tanpa sepengetahuan publik, ibu dua anak itu pun diam-diam menggugat cerai Ridwan Kamil ke PA Bandung melalui tim kuasa hukumnya.

Kabar tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung,Dede Supriadi.

“Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat,” ujar Dede, seperti dikutip dari Grid.id.

Selebgram Tengku Zanzabella lewat unggahan Instagram Story-nya pun turut memberikan respons terkait dengan aksi Atalia Praratya yang memilih menceraikan pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

Baca juga: Atalia Praratya Dikabarkan Gugat Cerai RK, Zanzabella: Tindakan Tepat untuk Selamatkan Harga Diri

Menurut pengakuan yang diberikan selebgram 36 tahun itu Atalia Praratya tak hanya menggugat cerai Ridwan Kamil, ia juga menuntut harta yang dihasilkan selama menjalani pernikahan alias harta gana-gini.

"Ada perceraian, ada sidang gana-gini," ungkap Zanzabella dalam unggahan Instagram-nya Senin (15/12/2025).

Sang selebgram lantas menyentil soal kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BUMD, Jawa Barat yang kini menyeret nama Ridwan Kamil.

Atas hal itu, selebgram asal Medan, Sumatera Utara itu berharap gugatan cerai Bu Cinta itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa suaminya.

Tags:
Atalia Praratya
Ridwan Kamil
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya
