Punya Keinginan Menikah Lagi, Wulan Guritno Ungkap Kriteria Pasangan

Ringkasan Berita: Wulan Guritno sebut dirinya masih ingin menikah lagi dan memiliki anak.

Wulan mengaku ingin mempunyai hubungan asmara yang sehat dengan pasangan.

Kriteria pasangan yang diinginkan Wulan Guritno, salah satunya yang seumuran.

TRIBUNNEWS.COM - Aktris senior Wulan Guritno ungkap keinginan menikah lagi.

Berusia 44 tahun, Wulan Guritno tak menampik kemungkinannya untuk kembali membina rumah tangga.

Menurut pemilik nama lengkap Sri Wulandari Lorraine Joko Guritno itu, lebih baik terlambat memiliki pasangan daripada tidak sama sekali.

Hal ini ia sampaikan pada YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Jumat (12/12/2025) lalu.

"Makanya ya udah walaupun telat, tapi I want a do this untuk masa depan," ucap Wulan dikutip dari YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Senin (15/12/2025).

Wulan menyebut dirinya masih berharap memiliki hubungan percintaan yang sehat.

"Aku masih mau berpasangan, maksudnya masih mau punya pasangan, maksudnya punya relationship yang healthy," ujar mantan istri Adilla Dimitri Hardjanto.

Dua kali gagal berumah tangga, ibu tiga anak ini menyinggung soal trauma masa lalu.

"Dan aku rasa mungkin relationship yang kemarin-kemarin juga mungkin ada ketidakberhasilannya juga, ya karena my trauma," tandasnya.

Wanita kelahiran London, Inggris itu mengaku mendapatkan dukungan dari anak-anaknya untuk menikah lagi.

Wulan juga mengungkap keinginan anak ketiganya untuk memiliki adik.

"Anak aku yang cewek tuh yang kepingin punya adik lagi, dan kepingin aku suruh buruan cari suami, bukan pacar ya, suami, kawin buruan, gitu," bebernya.

Model sekaligus produser ini menyebut, jika nantinya kembali menjalin hubungan, maka ia tak akan mengungkap ke publik.

"Tidak ditutup-tutupi dari lingkungan ya, kalau lingkungan tahu, tapi kalau di publik tuh enggak," tegasnya.

"Mungkin kalau pun udah ketemu pasangan yang tepat enggak mau di ekspos juga deh sekarang," imbuhnya.