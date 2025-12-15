3 Objek yang Jadi Harta Gana-gini Inara Rusli dan Virgoun Diungkap oleh Mantan Kuasa Hukum

Ringkasan Berita: Perseteruan lawas Inara Rusli dan Virgoun kembali memanas.

Tiga objek yang masuk dalam daftar harta gana-gini diungkap oleh mantan kuasa hukum Inara Rusli.

Sindiran menohok Ibunda Virgoun soal Inara Rusli yang diduga menggadaikan mobil yang masuk ke daftar harta gana-gini.

TRIBUNNEWS.COM - Perseteruan lawas Inara Rusli dan mantan suaminya, musisi Virgoun kini mendadak mencuat ke permukaan.

Biduk rumah tangga Ina Idola Rusli alias Inara Rusli dengan Virgoun Tambunan telah resmi kandas pada tahun 2023 lalu.

Sepanjang proses perceraian, Inara Rusli dan pelantun tembang Surat Cinta untuk Starla itu berjalan alot hingga diwarnai dengan perseteruan.

Inara Rusli yang mendapatkan hak perwalian atau hak asuh anak juga menuntut harta gana-gini berupa rumah, mobil, hingga royalti lagu-lagu Virgoun saat bercerai.

Aktris 32 tahun itu sempat menempuh langkah hukum dengan melaporkan mantan suaminya terkait dengan sengketa royalti lagu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2023 lalu.

Kasus tersebut pun dinyatakan selesai usai Inara Rusli dan Virgoun sepakat berdamai pada bulan Maret tahun 2024 lalu.

Satu tahun mereda, dan hubungan berangsur membaik, kabarnya kini permasalahan kembali terjadi di antara Virgoun dan mantan member girlband Bexxa itu.

Aset-aset yang menjadi harta gana-gini Virgoun dan Inara Rusli pun kembali diperdebatkan usai Inara terseret dalam berita perselingkuhan.

Inara Rusli kembali viral usai pernikahan sirinya dengan suami konten kreator Wardatina Mawa, pengusaha muda bernama Insanul Fahmi terbongkar.

Arjana Bagaskara Solichin, advokat yang pernah menangani kasus sengketa royalti Inara Rusli pun kini buka suara.

Pria yang pernah menjadi pengacara Inara itu pun membeberkan tentang tiga objek yang menjadi harta gana-gini mantan kliennya dan juga Virgoun.

"Terkait rumah, mobil, dan royalti itu semua sudah selesai."

"Rumah dan mobil itu merupakan harta gana-gini, begitu juga dengan royalti, sudah selesai, sehingga tidak ada lagi yang diperdebatkan," kata Arjana dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Senin (15/12/2025).

Meski rumah yang kini tengah ramai dibahas itu atas nama Inara Rusli, dalam penetapan putusan pengadilan rumah tersebut ternyata masuk ke dalam daftar harga gana-gini Inara dan Virgoun.

"Meski rumah itu atas nama Ibu Inara, tapi ditetapkan sebagai harta gana-gini antara Bang Virgoun dan Ibu Inara Rusli," bebernya.