Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Selesaikan Tesis dalam Waktu 3 Bulan, Uya Kuya Disentil Psikolog Lewat Pengakuan Aurelie Moeremans

Berhasil menyelesaikan tesis dalam waktu 3 bulan, Uya Kuya dikritik seorang psikolog lewat pengakuan lawas Aurelie Moeremans.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Yurika NendriNovianingsih
zoom-in Selesaikan Tesis dalam Waktu 3 Bulan, Uya Kuya Disentil Psikolog Lewat Pengakuan Aurelie Moeremans
Tribunnews.com/M Alivio Mubarak Junior
UYA KUYA — Anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya memberikan keterangan pers usai pemeriksaan penyanyi Sherina Munaf di Mapolres Metro Jakarta Timur, Jumat (12/9/2025). Uya Kuya dikritik seorang psikolog lewat pengakuan lawas Aurelie Moeremans. 

Ringkasan Berita:
  • Uya Kuya berhasil meyelesaikan pendidikan S2 dan meraih gelar Magister Ilmu Hukum.
  • Selesaikan tesis dalam waktu tiga bulan Uya Kuya diritik Lita Gading lewat pernyataan lawas Aurelie Moeremans.
  • Lita Gading meminta pendidikan tidak dipermainkan.

TRIBUNNEWS.COM - Presenter Surya Utama alias Uya Kuya telah berhasil menamatkan pendidikan jenjang Magister (S2).

Tepat pada Sabtu, (13/12/2025) Uya Kuya berhasil mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.

Suami politisi Astrid Khairunisa itu diketahui lulus dengan IPK 3,72 yang hampir menyentuh angka sempurna.

Menariknya, presenter 50 tahun itu menjadikan insiden penjarahan yang terjadi di rumahnya pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025 hingga Minggu dini hari, 31 Agustus 2025 itu sebagai judul tesis.

Hal itu diketahui dari unggahan psikolog sekaligus mantan artis Lita Gading.

Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi syarat kelulusan program magister (S2), berisi penelitian mendalam untuk memberikan kontribusi nyata pada bidang ilmu tertentu. 

Rekomendasi Untuk Anda

'Uya Kuya wisuda S2 dengan IPK 3,72, Judul tesis terinspirasi kasus penjarahan rumahnya'. bunyi artikel yang diunggah dalam Instagram Lita Gading.

Alih-alih memberikan selama, Lita Gading pun memberikan respons menohok untuk presenter yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

"Ngakak gue guys, lihat sendiri, aduh ampun Uya, Uya," tembak psikolog lulusan S3 psikologi klinis itu dikutip, Senin (15/12/2025).

Ia pun menyoroti proses Uya Kuya menyelesaikan tesis hanya dalam kurun waktu tiga bulan.

"Emang ada bikin tesis cuma tiga bulan dengan judul yang terinspirasi dari penjarahan rumah kamu? Sampai sekarang (dari peristiwa penjarahan) kalau dihitung-hitung cuma tiga bulan lho," serunya.

Baca juga: Uya Kuya Selesaikan Tesis Dalam Waktu 3 Bulan untuk Raih Gelar S2, Lita Gading Beri Sorotan Tajam

"Dari mana? Kuliah di mana kamu? Bikin tesis cuma tiga jam? Bimbingannya bisa 24 jam dong ya," imbuhnya.

Sebagai seseorang yang pernah menempuh pendidikan S2, Lita pun menceritakan sedikit pengalamannya.

Kala itu, CEO Lita Gading Consultant itu membutuhkan waktu hampir setahun untuk menyelesaikan tesisnya.

"Saya menyelesaikan S2 lama lho, bikin (tesisnya) aja lama lho, bisa hampir setahun, ngaco," kata Lita.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Halaman 1/2
12
Tags:
Uya Kuya
Aurelie Moeremans
Kabar artis
Lita Gading
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas