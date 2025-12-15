Selesaikan Tesis dalam Waktu 3 Bulan, Uya Kuya Disentil Psikolog Lewat Pengakuan Aurelie Moeremans

Ringkasan Berita: Uya Kuya berhasil meyelesaikan pendidikan S2 dan meraih gelar Magister Ilmu Hukum.

Selesaikan tesis dalam waktu tiga bulan Uya Kuya diritik Lita Gading lewat pernyataan lawas Aurelie Moeremans.

Lita Gading meminta pendidikan tidak dipermainkan.

TRIBUNNEWS.COM - Presenter Surya Utama alias Uya Kuya telah berhasil menamatkan pendidikan jenjang Magister (S2).

Tepat pada Sabtu, (13/12/2025) Uya Kuya berhasil mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.

Suami politisi Astrid Khairunisa itu diketahui lulus dengan IPK 3,72 yang hampir menyentuh angka sempurna.

Menariknya, presenter 50 tahun itu menjadikan insiden penjarahan yang terjadi di rumahnya pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025 hingga Minggu dini hari, 31 Agustus 2025 itu sebagai judul tesis.

Hal itu diketahui dari unggahan psikolog sekaligus mantan artis Lita Gading.

Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi syarat kelulusan program magister (S2), berisi penelitian mendalam untuk memberikan kontribusi nyata pada bidang ilmu tertentu.

'Uya Kuya wisuda S2 dengan IPK 3,72, Judul tesis terinspirasi kasus penjarahan rumahnya'. bunyi artikel yang diunggah dalam Instagram Lita Gading.

Alih-alih memberikan selama, Lita Gading pun memberikan respons menohok untuk presenter yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

"Ngakak gue guys, lihat sendiri, aduh ampun Uya, Uya," tembak psikolog lulusan S3 psikologi klinis itu dikutip, Senin (15/12/2025).

Ia pun menyoroti proses Uya Kuya menyelesaikan tesis hanya dalam kurun waktu tiga bulan.

"Emang ada bikin tesis cuma tiga bulan dengan judul yang terinspirasi dari penjarahan rumah kamu? Sampai sekarang (dari peristiwa penjarahan) kalau dihitung-hitung cuma tiga bulan lho," serunya.

"Dari mana? Kuliah di mana kamu? Bikin tesis cuma tiga jam? Bimbingannya bisa 24 jam dong ya," imbuhnya.

Sebagai seseorang yang pernah menempuh pendidikan S2, Lita pun menceritakan sedikit pengalamannya.

Kala itu, CEO Lita Gading Consultant itu membutuhkan waktu hampir setahun untuk menyelesaikan tesisnya.

"Saya menyelesaikan S2 lama lho, bikin (tesisnya) aja lama lho, bisa hampir setahun, ngaco," kata Lita.