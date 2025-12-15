Inara Rusli Disebut Virgoun Gadai BPKB Mobil Tanpa Izin, Eks Pengacara: Harusnya Minta Persetujuan

Ringkasan Berita: Musisi Virgoun ikut disorot usai sindir kelakuan mantan istrinya, Inara Rusli.

Inara Rusli disebut Virgoun gadaikan BPKB Mobil tanpa seizinnya.

Mantan pengacara Inara Rusli berikan pesan terkait apa yang dilakukan oleh sang artis soal gadai BPKB mobil tanpa izin.

TRIBUNNEWS.COM - Nama musisi Virgoun turut menjadi sorotan di tengah permasalahan mantan istrinya, Inara Rusli.

Inara Rusli kini tengah terseret dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan seorang pengusaha muda asal Medan, Sumatera Utara, Insanul Fahmi.

Dugaan perselingkuhan ini pertama kali dibongkar oleh istri sah Insanul Fahmi, Wardatina Mawa.

Buntutnya Inara Rusli harus menghadapi proses hukum usai dilaporkan Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinaan.

Di tengah ramainya permasalahan tersebut, Virgoun baru-baru ini sempat menyinggung kelakuan Inara Rusli.

Vokalis band Last Child itu secara terang-terangan menyebut Inara telah menggadaikan BPKB mobil tanpa seizinnya.

Mantan kuasa hukum Inara, Arjana Bagaskara, mengomentari sindirian dari Virgoun.

Arjana Bagaskara diketahui sebelumnya pengacara yang menangani perceraian Inara dengan Virgoun.

Sebagai mantan pengacara Inara, Arjana memahami soal kesepakatan harta gana-gini.

Arjana mengatakan, bahwa rumah serta mobil disepakati sebagai harta bersama.

Dengan begitu, Arjana menilai Inara yang menggadaikan BPKB mobil tanpa sepengetahuan Virgoun, tak sepatutnya dilakukan.

"Terkait informasi bahwa Bang Virgoun statusnya digadai BPKB mobil, menurut saya itu hal yang tidak baik," ucap Arjana, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, Inara seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada Virgoun.

Sebab mobil tersebut masuk dalam bagian dari harta bersama.

"Ya harusnya meminta perstujuan dulu ke Bang Virgoun sebagai pemilik harta bersama mobil itu," ujarnya.