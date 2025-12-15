Eks Pengacara Minta Inara Rusli Temui Mawa Buntut Kasus Dugaan Perselingkuhan, Singgung Kerugian

Ringkasan Berita: Eks pengacara soroti ramainya kasus Inara Rusli yang kini terseret dalam dugaan perselingkuhan hingga dilaporkan ke polisi.

Inara Rusli diminta temui langsung Wardatina Mawa untuk meminta maaf dan selesaikan permasalahan secara baik.

Mantan pengacara singgung kerugian atas adanya kasus yang ramai tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Mantan istri musisi Virgoun, Inara Rusli tengah menjadi perbincangan publik setelah terseret kasus dugaan perselingkuhan.

Kasus ini berawal dari konten kreator muslimah asal Medan, Sumatera Utara, Wardatina Mawa yang mengungkap keretakan rumah tangganya di media sosial.

Wardatina Mawa membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Insanul Fahmi dengan Inara Rusli.

Permasalahan ini pun berujung pada laporan kepolisian.

Inara Rusli dan Insanul Fahmi dilaporkan oleh Mawa ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinaan.

Kasus yang ramai ini turut menyita perhatian dari eks pengacara Inara, Arjana Bagaskara.

Rekomendasi Untuk Anda

Sebagai mantan pengacara yang pernah menangani perceraian Inara di tahun 2023 lalu, Arjana meminta sang artis untuk menemui Mawa secara langsung dan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik.

"Perlu dilakukan upaya-upaya pendekatan yang serius dan tulus dari Ibu Inara Rusli secara pribadi kepada para pihak," ujar Arjana, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Senin (15/12/2025).

Arjana pun juga menyoroti Inara yang belum menyampaikan permintaan maafnya kepada wanita 25 tahun itu.

Padahal pihak Mawa telah membuka ruang komunikasi sejak awal ramainya permasalahan ini.

"Dari Ibu Inara Rusli belum ada permintaan maaf secara langsung baik tertulis maupun verbal kepada Ibu Mawa."

Baca juga: Inara Rusli Disebut Virgoun Gadai BPKB Mobil Tanpa Izin, Eks Pengacara: Harusnya Minta Persetujuan

"Sementara Ibu Mawa sudah membuka ruang komunikasi untuk permintaan maaf tersebut," tuturnya.

Selain itu, Arjana menilai kasus ini akan berangsur panjang jika tak segera diselesaikan secara baik-baik.

Arjana menyinggung dampak kerugian jika permasalahan ini berlarut-larut dan menjadi konsumsi publik.

"Kepada tim kuasa hukum Ibu Inara Rusli, supaya masalah ini bisa diselesaikan secara cepat dan efisien, karena hal pertama ini akan memakan biaya yang banyak, sangat banyak, dan juga berlarut-larut."