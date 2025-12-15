Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025: 8 Pernikahan Artis Paling Heboh, Ada: Royal Javanese Wedding Alyssa dan Al Ghazali

Simak 8 pernikahan artis paling heboh sepanjang tahun 2025, ada Alyssa Daguise hingga Luna Maya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Yurika NendriNovianingsih
Kaleidoskop 2025: 8 Pernikahan Artis Paling Heboh, Ada: Royal Javanese Wedding Alyssa dan Al Ghazali
Tribunnews/M Alivio Mubarak Junior
PERNIKAHAN ALYSSA DAGUISE - Pasangan yang kini telah resmi menjadi suami istri, Al Ghazali dan Alyssa Daguise tiba di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/6/2025) sore. Inilah pernikahan artis paling heboh sepanjang tahun 2025, ada Alyssa Daguise hingga Luna Maya. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Tinggal menghitung hari kita akan segera menutup lembaran tahun 2025.

Siapa sangka tahun 2025 menjadi tahun penuh cinta bagi industri hiburan Tanah Air Indonesia.

Sebab di tahun dengan julukan Tahun Ular Kayu menurut penanggalan Tionghoa ini beberapa artis besar Indonesia telah resmi melepas masa lajangnya.

Di tahun ini, beberapa pesta pernikahan berlangsung dengan konsep mewah, unik, dan jadi sorotan publik.

Mulai dari pesta pernikahan yang digelar mewah hingga menghabiskan dana miliaran rupiah hingga pernikahan secara sederhana nan sakral publik figur pun terjadi di tahun ini.

Mulai dari pulau Dewata, Bali hingga hotel-hotel berbintang di Jakarta pun ramai dipilih para artis untuk menjadi saksi di hari bahagia para pesohor dunia hiburan itu.

Tak hanya soal pemilihan lokasi pernikahan, dekorasi, gaun pengantin, suvenir, hingga hidangan yang disajikan pada saat pesta pun turut menjadi hal yang ramai diperbincangkan di tahun 2025 ini.

Dirangkum oleh TRIBUNNEWS, inilah deretan pernikahan artis yang mencuri perhatian sepanjang tahun 2025 ini:

1. Alyssa Daguise dan Al Ghazali

Aktris Alyssa Daguise resmi dinikahi oleh musisi Al Ghazali pada Senin (16/6/2025) lalu.

Pernikahan putra sulung musisi Ahmad Dhani dari pernikahan dengan mantan istrinya, Maia Estianty dengan aktris berdarah campuran Indonesia dan Prancis itu digelar secara sakral menggunakan Adat Jawa.

Saat meminang Alyssa Daguise, Al Ghazali memberikan mahar berupa rupa 16,6 gram logam mulia dan uang tunai sebesar 2.025 euro.

Baca juga: Kaleidoskop 2025, Publik Figur yang Disorot karena Kasus Skincare, Ada Nikita Mirzani hingga Melvina

Ahmad Dhani pun ikut menyempurnakan hari bagaia Al dan Alyssa itu dengan menggelar resepsi mewah selama tiga hari tiga malam.

"Pokoknya tiga hari tiga hari malam," ucap Ahmad Dhani dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Tema pernikahan putra pelantun tembang Selir Hati itu pun kian menawan karena mengusung tema Royal Javanese Wedding.

"Temanya Royal Javanese Wedding, ada unsur keratonnya lah," tukasnya.

2. Amanda Rawles dan Adriel Susanteo

Halaman 1/4
1234
Tags:
Kaleidoskop 2025
pernikahan artis
Alyssa Daguise
Al Ghazali
