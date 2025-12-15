Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Olahraga, Quality Time Aktris Citra Kirana Bareng Anak

Citra Kirana dan Athar, anak sulungnya, mengikuti race lari keluarga sejauh 3 km di kawasan Senayan Park, Jakarta.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Willem Jonata
zoom-in Olahraga, Quality Time Aktris Citra Kirana Bareng Anak
Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini
QUALITY TIME - Artis Citra Kirana ditemui pada Minggu (14/12/2025) di Pulau Satu, Senayan Park, Jakarta, Family Charity Fun Run “Miles of Smiles”. Ia ajak anak olahraga bareng sebagai quality time. 

Ringkasan Berita:
  • Citra Kirana menularkan kebiasaan hidup sehat kepada anak-anaknya
  • Olahraga bareng jadi quality time dengan anak
  • Bagi Citra, momen ini bukan sekadar olahraga, melainkan pengalaman baru yang menyenangkan untuk dinikmati bersama keluarga

 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Menanamkan kebiasaan hidup sehat pada anak tak selalu harus dimulai dari aktivitas kaku.

Seperti yang tergambar pada kegiatan akhir pekan di Pulau Satu, Senayan Park, Jakarta, Family Charity Fun Run “Miles of Smiles”, Minggu (14/12/2025).

Ada ratusan keluarga merayakan gaya hidup aktif, kebersamaan serta kepedulian sosial ini.

Mengusung konsep 3K Fun Run yang ramah anak dan keluarga, kegiatan ini jadi wadah untuk memperkenalkan olahraga sejak dini. 

Anak-anak tampak antusias berlari bersama orang tua, menciptakan suasana hangat dan penuh tawa. 

Baca juga: Film Mengejar Restu Tayang 11 Desember, Dibintangi Citra Kirana hingga Dhini Aminarti

Ayah, ibu dan anak dapat menikmati beragam aktivitas seperti yoga, pickleball, mini soccer, basketball zone, area belanja, hingga food festival.

Dari banyak orang tua yang hadir, artis sekaligus pesinetron Citra Kirana juga merasakan kehangatan dan keceriaan itu.

Ia hadir untuk mengajak putranya, Ather mengikuti race lari keluarga untuk pertama kalinya.

Athar, mengikuti race lari keluarga sejauh 3 km bersama sang ibu.

“Seru banget sih. Ini aktivitas baru buat keluarga di hari Minggu. Tetap sehat, bisa bareng-bareng, dan seru juga,” ujar Citra dengan senyum.

Bagi Citra, momen ini bukan sekadar olahraga, melainkan pengalaman baru yang menyenangkan untuk dinikmati bersama keluarga.

Istri aktor Rezky Aditya ini, sengaja memilih kegiatan luar ruang sebagai alternatif quality time di akhir pekan. 

Ciki sapaan akrabnya ingin menanamkan gaya hidup aktif sejak dini kepada anaknya dengan cara yang menyenangkan.

Meski belum antusias, Citra percaya pengalaman itu akan terekam dalam ingatan Athar.

Sumber: Tribunnews.com
Citra Kirana
olahraga
Rezky Aditya
