Rossa Kagumi Ketegaran Vidi Aldiano Hadapi Kanker, Sebut Sahabat Terhebat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Rossa mengaku sangat kagum terhadap sahabatnya, Vidi Aldiano yang kini tengah berjuang melawan kanker.

Menurutnya, Vidi adalah sosok yang sangat menginspirasi karena selalu tegar dan tampak ceria.

Bahkan Diva Indonesia ini menilai Vidi memiliki mental yang sangat kuat.

Ibu satu anak ini menyebut Vidi sebagai salah satu sahabat terbaik yang dimilikinya.

"Dia selalu menghadapi semua dengan senyum. Dan mengambil bright side (sisi positif) dari apapun yang terjadi dalam hidupnya. Buat aku, itu adalah salah satu sahabat aku yang paling hebat," kata Rossa di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Perasaan penyanyi Vidi Aldiano campur aduk setelah tampil dalam perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Penyanyi Vidi Aldiano di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023). (Warta Kota/Arie Puji)

Vidi Aldiano saat ini sedang vakum di industri hiburan Tanah Air untuk fokus pada kesehatannya.

Namun Rossa menyebut kreativitas sahabatnya itu tetap berjalan bahkan ia menduga sedang mempersiapkan karya terbarunya.

"Meskipun dia lagi vakum, tapi otaknya kerja terus. Ada aja ide-idenya. Mungkin dia lagi bikin lagu justru sekarang ya," ujar Rossa.

Walau saat ini Vidi jarang keluar rumah, Rossa mengaku kerap mendatangi rumah suami Sheila Dara itu untuk ngobrol atau sekadar makan bersama.

"Fisiknya enggak terlalu terforsir gitu. Tapi (Vidi) tetap ceria, lucu juga, tetap begitu aja. (Sakit) tidak mengubah dia," beber Rossa.

Sebagaimana diketahui, Vidi Aldiano sudah enam tahun belakangan ini berjuang melawan kanker ginjal.

