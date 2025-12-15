Rossa Kagumi Ketegaran Vidi Aldiano Hadapi Kanker, Sebut Sahabat Terhebat
Vidi Aldiano sudah enam tahun belakangan ini berjuang melawan kanker ginjal. Selama itu pula ia menghadapi sakitnya dengan tegar.
Penulis: M A.M.J
Editor: Willem Jonata
Ringkasan Berita:
- Vidi Aldiano saat ini berjuang sembuh dari kanker ginjal yang dideritanya
- Rossa melihat ketegaran Vidi menghadapi sakit
- Meski sakit, Vidi selalu ambil sisi positif dari apapun yang terjadi di hidupnya
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Rossa mengaku sangat kagum terhadap sahabatnya, Vidi Aldiano yang kini tengah berjuang melawan kanker.
Menurutnya, Vidi adalah sosok yang sangat menginspirasi karena selalu tegar dan tampak ceria.
Bahkan Diva Indonesia ini menilai Vidi memiliki mental yang sangat kuat.
Ibu satu anak ini menyebut Vidi sebagai salah satu sahabat terbaik yang dimilikinya.
Baca juga: 6 Tahun Vidi Aldiano Berjuang Lawan Kanker, Enzy Storia Beri Dukungan: Lo Nggak Sendirian
"Dia selalu menghadapi semua dengan senyum. Dan mengambil bright side (sisi positif) dari apapun yang terjadi dalam hidupnya. Buat aku, itu adalah salah satu sahabat aku yang paling hebat," kata Rossa di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Vidi Aldiano saat ini sedang vakum di industri hiburan Tanah Air untuk fokus pada kesehatannya.
Namun Rossa menyebut kreativitas sahabatnya itu tetap berjalan bahkan ia menduga sedang mempersiapkan karya terbarunya.
"Meskipun dia lagi vakum, tapi otaknya kerja terus. Ada aja ide-idenya. Mungkin dia lagi bikin lagu justru sekarang ya," ujar Rossa.
Walau saat ini Vidi jarang keluar rumah, Rossa mengaku kerap mendatangi rumah suami Sheila Dara itu untuk ngobrol atau sekadar makan bersama.
"Fisiknya enggak terlalu terforsir gitu. Tapi (Vidi) tetap ceria, lucu juga, tetap begitu aja. (Sakit) tidak mengubah dia," beber Rossa.
Sebagaimana diketahui, Vidi Aldiano sudah enam tahun belakangan ini berjuang melawan kanker ginjal.
(Tribunnews.com/ M Alivio Mubarak Junior)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.