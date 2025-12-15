Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Rossa Kagumi Ketegaran Vidi Aldiano Hadapi Kanker, Sebut Sahabat Terhebat

Vidi Aldiano sudah enam tahun belakangan ini berjuang melawan kanker ginjal. Selama itu pula ia menghadapi sakitnya dengan tegar.

Penulis: M A.M.J
Editor: Willem Jonata
zoom-in Rossa Kagumi Ketegaran Vidi Aldiano Hadapi Kanker, Sebut Sahabat Terhebat
Tribunnews.com/M Alivio
PENGISI SUARA ANIMASI - Penyanyi Rossa ditemui di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025). Ia menceritakan keterlibatannya di film animasi Papilaka. 
Ringkasan Berita:
  • Vidi Aldiano saat ini berjuang sembuh dari kanker ginjal yang dideritanya
  • Rossa melihat ketegaran Vidi menghadapi sakit
  • Meski sakit, Vidi selalu ambil sisi positif dari apapun yang terjadi di hidupnya

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Rossa mengaku sangat kagum terhadap sahabatnya, Vidi Aldiano yang kini tengah berjuang melawan kanker

Menurutnya, Vidi adalah sosok yang sangat menginspirasi karena selalu tegar dan tampak ceria.

Bahkan Diva Indonesia ini menilai Vidi memiliki mental yang sangat kuat. 

Ibu satu anak ini menyebut Vidi sebagai salah satu sahabat terbaik yang dimilikinya. 

Baca juga: 6 Tahun Vidi Aldiano Berjuang Lawan Kanker, Enzy Storia Beri Dukungan: Lo Nggak Sendirian

"Dia selalu menghadapi semua dengan senyum. Dan mengambil bright side (sisi positif) dari apapun yang terjadi dalam hidupnya. Buat aku, itu adalah salah satu sahabat aku yang paling hebat," kata Rossa di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Perasaan penyanyi Vidi Aldiano campur aduk setelah tampil dalam perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Penyanyi Vidi Aldiano di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).
Perasaan penyanyi Vidi Aldiano campur aduk setelah tampil dalam perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Penyanyi Vidi Aldiano di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023). (Warta Kota/Arie Puji)

Vidi Aldiano saat ini sedang vakum di industri hiburan Tanah Air untuk fokus pada kesehatannya.

Namun Rossa menyebut kreativitas sahabatnya itu tetap berjalan bahkan ia menduga sedang mempersiapkan karya terbarunya.

"Meskipun dia lagi vakum, tapi otaknya kerja terus. Ada aja ide-idenya. Mungkin dia lagi bikin lagu justru sekarang ya," ujar Rossa.

Walau saat ini Vidi jarang keluar rumah, Rossa mengaku kerap mendatangi rumah suami Sheila Dara itu untuk ngobrol atau sekadar makan bersama.

"Fisiknya enggak terlalu terforsir gitu. Tapi (Vidi) tetap ceria, lucu juga, tetap begitu aja. (Sakit) tidak mengubah dia," beber Rossa.

Sebagaimana diketahui, Vidi Aldiano sudah enam tahun belakangan ini berjuang melawan kanker ginjal.

 

(Tribunnews.com/ M Alivio Mubarak Junior)

 

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Rossa
Vidi Aldiano
kanker
