Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Atalia Praratya Resmi Gugat Cerai Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dukung: Bu Cinta Berhak Bahagia

Atalia Praratya resmi menggugat cerai sang suami, Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama Bandung, selebgram Lisa Mariana memberikan dukungan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Atalia Praratya Resmi Gugat Cerai Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dukung: Bu Cinta Berhak Bahagia
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
RIDWAN KAMIL DIGUGAT CERAI - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Kini Lisa Mariana mendukung Atalia Praratya menggugat cerai Ridwan Kamil. 

Ringkasan Berita:
  • Atalia Praratya menggugat cerai sang suami, Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung.
  • Lisa Mariana mendukung langkah Atalia Praratya mengakhiri rumah tangganya dengan Ridwan Kamil.
  • Menurut Lisa, Atalia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

TRIBUNNEWS.COM - Rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan sang istri, Atalia Praratya dikabarkan retak.

Atalia Praratya resmi menggugat cerai Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Kabar ini mencuri perhatian publik lantaran pasangan tersebut selama bertahun-tahun dikenal harmonis dan kerap menampilkan kehidupan keluarga yang hangat di media sosial.

Di tengah sorotan publik tersebut, nama selebgram Lisa Mariana kembali terseret.

Perempuan yang sebelumnya mengaku memiliki hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil itu akhirnya buka suara terkait kabar gugatan cerai Atalia. 

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @lisamarianaaa, Senin (16/12/2025), pemilik nama lengkap Lisa Mariana Presley ini menegaskan bahwa dirinya tak bisa berkomentar apapun.

Rekomendasi Untuk Anda

Pasalnya, isu perceraian tersebut tak ada kaitannya dengan dirinya.

"Mohon maaf untuk semua rekan-rekan media saya tidak bisa berkomentar apa-apa terkait isu Ibu Cinta (sapaan Atalia) yang beredar."

"Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan saya, terima kasih,” kata Lisa.

Meski begitu, Lisa sempat membubuhkan komentar pada unggahan akun Instagram Lambe Turah.

Baca juga: Lisa Mariana Terus Berjuang untuk Status Anak, Kuasa Hukum Ridwan Kamil Bereaksi

Ia secara terang-terangan memberikan dukungan untuk keputusan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu mengakhiri rumah tangganya.

Dikatakan Lisa, Atalia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari saat ini dengan memilih bercerai dari Ridwan Kamil.

"Keputusan terbaik, Bu Cinta berhak bahagia," tulis Lisa Mariana.

Kuasa Hukum Buka Suara usai Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia

Atalia Praratya dikabarkan telah mengajukan gugatan cerainya terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung.

Gugatan perceraian tersebut dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Halaman 1/2
12
Tags:
Meaningful
Ridwan Kamil
Lisa Mariana
Atalia Praratya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas