Atalia Praratya Resmi Gugat Cerai Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dukung: Bu Cinta Berhak Bahagia

Ringkasan Berita: Atalia Praratya menggugat cerai sang suami, Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung.

Lisa Mariana mendukung langkah Atalia Praratya mengakhiri rumah tangganya dengan Ridwan Kamil.

Menurut Lisa, Atalia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

TRIBUNNEWS.COM - Rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan sang istri, Atalia Praratya dikabarkan retak.

Atalia Praratya resmi menggugat cerai Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Kabar ini mencuri perhatian publik lantaran pasangan tersebut selama bertahun-tahun dikenal harmonis dan kerap menampilkan kehidupan keluarga yang hangat di media sosial.

Di tengah sorotan publik tersebut, nama selebgram Lisa Mariana kembali terseret.

Perempuan yang sebelumnya mengaku memiliki hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil itu akhirnya buka suara terkait kabar gugatan cerai Atalia.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @lisamarianaaa, Senin (16/12/2025), pemilik nama lengkap Lisa Mariana Presley ini menegaskan bahwa dirinya tak bisa berkomentar apapun.

Pasalnya, isu perceraian tersebut tak ada kaitannya dengan dirinya.

"Mohon maaf untuk semua rekan-rekan media saya tidak bisa berkomentar apa-apa terkait isu Ibu Cinta (sapaan Atalia) yang beredar."

"Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan saya, terima kasih,” kata Lisa.

Meski begitu, Lisa sempat membubuhkan komentar pada unggahan akun Instagram Lambe Turah.

Ia secara terang-terangan memberikan dukungan untuk keputusan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu mengakhiri rumah tangganya.

Dikatakan Lisa, Atalia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari saat ini dengan memilih bercerai dari Ridwan Kamil.

"Keputusan terbaik, Bu Cinta berhak bahagia," tulis Lisa Mariana.

Kuasa Hukum Buka Suara usai Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia

Atalia Praratya dikabarkan telah mengajukan gugatan cerainya terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung.

Gugatan perceraian tersebut dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.