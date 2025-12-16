Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ayu Aulia Ungkap Atalia Sempat Curhat soal Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil: Kok Begini Kejadiannya

Model Ayu Aulia mengungkap Atalia Praratya sempat curhat soal isu perselingkuhan Ridwan Kamil, mengaku sudah lelah dengan kasus suaminya.

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Model Ayu Aulia mengungkap Atalia Praratya sempat curhat padanya soal isu perselingkuhan Ridwan Kamil. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Kabar mengejutkan datang dari Atalia Praratya, yang resmi menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat.

Informasi tersebut sontak menghebohkan publik dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Berdasarkan informasi yang beredar, Atalia Praratya mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Gugatan cerai ini diduga merupakan imbas dari polemik panjang yang bermula dari klaim perselingkuhan yang diungkap oleh selebgram Lisa Mariana pada Maret 2025.

Menanggapi kabar gugatan cerai tersebut, model Ayu Aulia mengungkap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu sempat curhat padanya soal isu perselingkuhan Ridwan Kamil.

Dikatakan Ayu bahwa Atalia mengaku pusing dengan kasus yang menyeret Kang Emil sapaan Ridwan Kamil.

"Bukan capek sih, lebih ke lier gitu," ungkap Ayu Aulia, dikutip dari YouTube Cumicumi, Senin (16/12/2025).

"Lier tuh apa sih bahasa Sundanya, 'aduh pusing, nggak tahu kok bisa begini kejadiannya'," lanjutnya.

Ayu Aulia juga menyebut Atalia sudah lelah dengan pengakuan Lisa Mariana yang mengklaim punya anak dari Ridwan Kamil.

"Karena mungkin laki-laki mana sih yang ngaku ya? Mungkin enggak ngaku kali."

"Dan ternyata pas sudah tes DNA bukan anaknya ya agak lega. Tapi kan Mbak LM-nya kan terus nih itu makin ke sini makin ke sana gitu."

Baca juga: Lisa Mariana Bantah Dikaitkan, Rumah Tangga Atalia dan RK Retak hingga Ajukan Gugatan Cerai

"Ya udahlah ya capeklah jadi perempuan. Saya juga capek, saya juga enggak mau," bebernya.

Mantan kekasih Zikri Daulay ini tak memungkiri Atalia Praratya merupakan wanita pintar dan memiliki karir bagus.

"Apalagi basicnya juga Bu Cinta bukan perempuan yang mengandalkan laki-laki ya. Beliau juga smart, beliau juga punya punya karir yang bagus."

"Jadi menurut aku ya pasti capek," terangnya.

Halaman 1/3
123
Tags:
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya
Ridwan Kamil
Ayu Aulia
Atalia Praratya
Ikuti kami di

