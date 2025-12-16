Respons Raisa setelah Resmi Bercerai dari Hamish Daud secara Verstek

Ringkasan Berita: Perceraian Raisa dan Hamish Daud telah diputus secara verstek.

Respons Raisa setelah resmi bercerai dengan Hamish Daud.

Raisa dan Hamish Daud sepakat asuh anak bersama.

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Raisa Andriana telah resmi bercerai dari Hamish Daud setelah gugatannya dikabulkan majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Raisa dengan putusan verstek pada Senin (15/12/2025).

Kepastian mengenai status hubungan keduanya dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Raisa, Putra Lubis.

Putra sudah mengabari Raisa mengenai putusan tersebut.

Ia mengungkapkan respons pelantun lagu Terserah itu.

Mengingat informasi itu disampaikan pada waktu yang sudah cukup larut, Raisa memberikan respons singkat.

Raisa hanya mengucapkan terima kasih dan meminta agar hasil putusan ini segera dikabarkan kepada pihak Hamish Daud.

"Karena saya infokan sudah larut malam, jadi dia cuma mengucapkan terima kasih dan agar menginfokan juga ke pihak Hamish," terang Putra, dikutip dari Grid.id.

Putra menjelaskan bahwa putusan cerai dijatuhkan secara verstek, yakni tanpa kehadiran Hamish Daud sebagai tergugat.

"Alhamdulillah udah putus verstek ya, mengabulkan gugatan dan menyatakan perkawinan antara Raisa dan Hamish putus karena perceraian," ujar Putra.

Meski demikian, publik tentu bertanya-tanya mengenai nasib anak semata wayang mereka, Zalina, pasca perpisahan kedua orang tuanya.

Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa hukum memastikan fokus utama dalam persidangan ini murni mengenai status pernikahan saja.

Tidak ada drama perebutan hak asuh anak antara kedua belah pihak.

Putra Lubis mengatakan kliennya dan Hamish telah memiliki kesepakatan tersendiri demi kebaikan sang buah hati.

"Jadi fokus Raisa dan Hamish hanya terkait status pernikahan saja yang kini sudah diputus bercerai, soal hak asuh sudah sepakat dengan co-parenting," jelas Putra Lubis.