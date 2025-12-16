Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Umi Pipik Sebut Paras Putri Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Ada Kemiripan dengan Almarhum Uje

Umi Pipik sebut paras cucunya, putri dari Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri memiliki kemiripan dengan mendiang suaminya, Jefri Al Buchori atau Uje.

Penulis: Nurkhasanah
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Umi Pipik Sebut Paras Putri Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Ada Kemiripan dengan Almarhum Uje
Grid.ID/Ragillita Desyaningrum
CUCU UMI PIPIK - Umi Pipik di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/3/2025). Umi Pipik sebut paras cucunya, putri dari Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri memiliki kemiripan dengan mendiang suaminya, Jefri Al Buchori atau Uje. 

Ringkasan Berita:
  • Umi Pipik mengatakan Adiba Khanza melahirkan dengan proses persalinan normal. 
  • Umi Pipik mengungkap nama lengkap dan arti nama dari cucu pertamanya. 
  • Umi Pipik menyebut paras sang cucu juga memiliki kemiripan dengan mendiang sang suami, almarhum Uje

TRIBUNNEWS.COM - Umi Pipik tengah berbahagia atas kelahiran cucu pertamanya dari sang putri sulung, Adiba Khanza dengan pemain sepak bola Egy Maulana Vikri

Adiba Khanza dan Egy baru saja dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan. 

Umi Pipik menyebut putri sulungnya melahirkan dengan proses persalinan normal. 

Istri almarhum Ustaz Jefri Al Buchori atau Uje itu pun mengatakan, Adiba melahirkan dengan proses yang sangat singkat dan santai. 

Umi Pipik bahkan heran Adiba tak mengeluarkan suara keras seperti kebanyakan ibu hamil lain saat melahirkan.

"Kalau melihat Adiba, proses persalinannya kayak 'Ini anak melahirkan kok santai banget ya'. Nggak teriak-teriak, nyantai aja gitu ngambil nafasnya pintar."

"Dan prosesnya cepat sekali. Proses normalnya itu luar biasa cepat sekali," ungkap Umi Pipik dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Selasa (16/12/2025). 

Umi Pipik pun terharu sekaligus bangga melihat putrinya kini menjadi seorang ibu.

"Bagi saya yang sudah punya anak empat, yang ngelihat proses persalinan itu tuh, "Ih masyaAllah nih anak saya, anak yang manja, dulu sama Uje sekarang udah mandiri, keibuan banget"."

"Dan pas melahirkan tuh santai, rileks," imbuh Umi Pipik

Ibu empat anak itu pun mengungkap nama lengkap cucu pertamanya. 

Baca juga: Umi Pipik Rayakan Kelahiran Anak Adiba-Egy, Edit Foto Timang Cucu dengan Almarhum Uje

Umi Pipik mengatakan buah hati Adiba dan Egy diberi nama Elara Maha Kalila. 

Nama tersebut memiliki arti putri yang bersinar dan selamanya akan dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kasih.

"Namanya Elara Maha Kalila, artinya putri yang bersinar, yang selamanya dikelilingi orang-orang yang sayang sama dia," kata istri almarhum Uje itu. 

Soal pemilihan nama itu, Umi Pipik mengaku tak ikut campur. 

Halaman 1/2
12
Tags:
Kabar artis
Umi Pipik
Adiba Khanza
Egy Maulana Vikri
Uje
